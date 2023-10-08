寒露到 4生肖犯沖當心 專家曝「忌黑白」宜補氣

節氣「寒露」示意圖。（記者賴香珊／攝影）

8日迎來節氣「寒露」，台灣民俗專家廖大乙說，寒露後，深秋涼意更顯著，民眾可把握補氣開運，建議在穿著、食物上「多綠紅」且「忌黑白」，尤其是犯沖的兔、蛇、雞、豬4生肖更要當心，把握轉運讓下半年否極泰來。

廖大乙指出，古云「白露身不露，寒露腳不露」，提醒大家要注意健康，說明當節氣來到「寒露」，也就進入深秋，對秋的涼意也會更有感覺，天氣也將有更明顯轉冷的變化，慢慢進入坊間民眾開始補冬的季節，民眾也能把握寒露這天轉運。

而因癸卯兔年是由「水兔」當值，也稱「黑兔」，且有2個「立春」，又逢3年1次的閏年，形成特殊的「黑兔雙春閏二月」，在磁場、能量、氣候等變化較劇烈，更建議利用「寒露」補氣開運，尤其是犯太歲、犯沖煞的兔、蛇、雞、豬4生肖。

廖大乙說，民眾在「寒露」這天直至晚上11時可以「多綠紅」、「忌黑白」，也就是在穿著及服飾上，能多以紅色、綠色系為主，飲食上多吃綠豆、花椰菜、紅豆、紅蘿蔔等蔬果及料理，不僅能補氣養身，也將有助開運，氣若旺、財便旺。

反觀黑色、白色則是較為忌諱的顏色，因為宗教民俗觀點，深秋較具陰暗氣息，在寒露這天又是全身黑或全身白，恐讓運勢陷入黑白顛倒、不分等疑慮；雪花冰、冰淇淋等生冷食物也應避免食用，以利潛藏陽氣、驅除陰氣，達到轉化能量之效。

廖大乙也提醒，黑兔年是變動大的一年，今年雖已過半，但仍不可輕忽，尤其是犯太歲或犯沖等時運較低的生肖，因此仍建議民眾能多到自身信奉的宗教場域走動祈福多行善布施，累積正能量、好磁場，下半年定能否極泰來，更迎來好福報。