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4血型「衣櫃怎麼收」分析 A型徹底斷捨離 這血型不只放衣服

聯合新聞網／ 即時報導
透過血型分析，瞭解不同的人會如何收納衣櫃。(ingimage)
透過血型分析，瞭解不同的人會如何收納衣櫃。(ingimage)

每個人如何整理自己的衣櫃，往往和個人的性格有關。日本網站「占TV」近來就分析四種血型的人，整理衣櫃時都有什麼樣的習慣。

血型A型

做事條理分明的A型，在整理衣櫃時，也會讓所有東西都保持整整齊齊的。上頭懸吊著的衣服，肯定都是當季服裝，其他衣服則都是摺好收在抽屜裡。另外，他們也會定時「斷捨離」，出清已經很久沒穿過的衣服，絲毫不會有任何猶豫。

血型B型

性格大喇喇的B型，穿過的衣服可能不會直接丟進洗衣機或洗衣籃，而是亂扔在地上，甚至覺得沒有太髒，就塞回櫃子裡頭。這樣隨性的行為模式，自然讓衣櫃裡頭亂成一團，有時一打開衣櫃，就可能看到成堆的衣服，一口氣崩落下來。

血型O型

O型個性上優柔寡斷，因此不論是什麼樣的舊衣服，都會覺得「好像還可以穿」，即使都已經過了十多年了，還是不捨得立刻丟掉。然而他們還是會購入新衣，因此在他們的衣櫃裡，總是擺放著從以前到現在，各種不同時間點所留下的衣物。

血型AB型

AB型擅於管理，因此在衣物的挑選上，也是採取在精不在多的原則。這也讓他們的衣櫃除了衣服之外，還剩下有許多額外空間。所以在衣櫃裡頭，也會擺放著其他生活用品或家電。在他們的衣櫃裡頭，看到像是衛生紙或是吸塵器等等，都不需感到太過訝異。

日本

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