泰勒絲與凱爾西的媽媽一起看球。(路透)

美式足球聯盟（NFL ）近期迎來一名超級貴客，鄉村天后泰勒絲 （Taylor-Swift）親自現身球場看比賽，不只讓她與球星凱爾西（Travis Kelce）之間的緋聞 戀情，持續被外界關注；同時也替球賽增加曝光與增加收入。但面對聯盟給予泰勒絲極大量鏡頭和新聞報導，反倒讓另一邊的「當事人」凱爾西很不舒服，綜合美媒報導，他日前在一個訪問中抱怨，指責聯盟過度關注這段緋聞，讓自己開始有厭煩的感覺；但NFL似乎並不認為有錯，只表示這就是一種文化潮流，更別說背後潛在的龐大商業利益，NFL更不可能輕易放過這個流量密碼製造機。

美式足球職業賽事本身受歡迎程度就非常高，但在泰勒絲首次現身在坎薩斯城酋長隊主場比賽，身旁的鏡頭、媒體與粉絲更是形影不離地跟隨，讓她與凱爾西之間所有互動，都成為社群上熱議的話題。不久之後，泰勒絲再次與休傑克曼等明星好友，一起前往紐澤西的噴射機主場，觀賞凱爾西的比賽，再次讓比賽和緋聞話題衝上熱搜。

雖然凱爾西本人很反感這種風氣，但對於NFL官方來說，擁有超高人氣的泰勒絲，絕對是球賽必須把握的「流量密碼」。因為她的出現，先是讓凱爾西球衣銷售量爆增4倍，同時球賽轉播觀看量更是大幅飆漲，原本男性為主體的觀眾組成，也因為泰勒絲加入許多女性球迷。

更直接的影響則是現場門票銷量，美媒從首票網站數據發現，近期美式足球售票量成長20%，全都是在泰勒絲第一次現身球場後才購買。而天后第二場參與的比賽，平均有2700萬人透過電視轉播觀賞，是超級盃之後收視率最高的周日節目。

凱爾西與弟弟傑森在訪談中不斷酸NFL，一場比賽期間，居然有多達17次專屬泰勒絲的特寫鏡頭，這種做法和美國職籃（NBA）相比，真的有點太超過了。不過，也有人並不認同凱爾西的說法，運動分析師史密斯（Stephen A Smith）在推特回文吐槽，這股看似失控的「戀情風暴」，是凱爾西自己先在社群發文，稱自己向泰勒絲寄送一枚帶有電話號碼的手鏈，才開始發酵成為風暴，「所以開啟這一切源頭的人是你自己，而不是NFL！」。

球賽鏡頭狂拍泰勒絲 緋聞NFL球星男友不滿：太超過了

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