FTX共同創辦人王蓋瑞證供：創辦就為詐欺 由班克曼-佛瑞德主導

加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛瑞德（中）。 （路透）

去年倒閉的FTX虛擬貨幣 交易平台共同創辦人王蓋瑞(Gary Wang)5日向紐約州 陪審團證供，他與班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)犯下多項金融罪行，另向公眾撒謊。

美聯社報導，30歲的王蓋瑞表示，自己擔任FTX的科技長，犯下電信詐欺 、證券及大宗商品詐欺；他另與班克曼-佛瑞德2017年共創加密貨幣對沖基金Alameda Research，最後不法由FTX抽走80億元資金；他指稱，這些不法行為都是班克曼-佛瑞德指使的。

紐約州目前正在開庭審判，預計為期六周，目前進入第2天；檢方盡力證明班克曼-佛瑞德偷竊投資人、消費者數十億元資金，用來買水岸豪宅、自肥，另政治捐獻逾1億元，用意在影響虛擬貨幣監管。

王蓋瑞5日出席作證，只花半個多小時，他表示，自己與班克曼-佛瑞德允許Alameda無限制由FTX提款，「我們向大眾撒謊」。

王表示，Alameda不僅獲准帳面為負仍經營下去、無限制持倉(unlimited open positions)，就連控制其營運的電腦程式碼，撰寫時就想提供頭寸650億元；金額如此之大，法官卡普蘭(Lewis Kaplan)還詢問王蓋瑞，他說的是以十億(billion)為單位，不是百萬(million)。

王蓋瑞作證說，特殊電腦碼的特徵，是由班克曼-佛瑞德指使的；十多年前，他由中國搬到美國，成長於明尼蘇達州，在中學夏令營結識班克曼-佛瑞德。自己拿20萬元薪資，加上取得Alameda的10%股份、FTX的17%股份，在生意垮台前，身價足以成為億萬富豪。