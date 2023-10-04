希特勒故居改建警察局 防新納粹分子朝聖 預計2026完工

奧地利已開始將納粹德國領導人希特勒的出生故居改造成警察局。（路透）

奧地利已開始將納粹德國 領導人希特勒（Adolf Hitler）出生地的黃磚房改造成警察局，根據照片和影片顯示，工人2日搭起了圍欄，為預計耗時兩年的施工工程做準備，警方預計2026年搬進該建築。

這棟位在布勞瑙（Braunau）的希特勒出生住所歷經數十年的爭議後，於2017年被奧地利政府收歸國有，內政部 隨後宣布將該建築改建為警局，包括警察人權培訓中心。

活動人士對改建計畫表示歡迎，但反對將其改造成警察局。有些人呼籲拆除該建築，或是改造成紀念館或展覽空間。

建築外的花崗岩紀念碑預計將保留，上面刻著，「為了和平自由與民主，永不再有法西斯主義。數百萬名死者告誡（我們）。」

自二戰結束以來，奧地利政府一直努力避免將這座希特勒於1889年出生的住宅，成為新納粹分子的朝聖地，2019年奧地利內政部拍板將改建成警察局，2日開始動工，預計耗資2000萬歐元（約2092萬美元）。

2019年時任奧地利內政部長佩斯科恩（Wolfgang Peschorn）表示，此決定「應該發出明確無誤的訊號，表明這座建築用於紀念納粹的作用已被永久消除。」

參與反對警局改建計畫的馬歇爾（Erich Marschall）表示，當局應該就該建築未來用途與布勞瑙居民進行更多討論。