12星座臭脾氣排行：火象「做自己」全上榜、這星座生氣就借題發揮

圖為發脾氣示意圖。（ingimage)

生氣的時候每個星座都有不同的面貌，有人生悶氣、有人卻直接發火，搜狐網公布「十二星座臭脾氣排行榜」快看看你排第幾名。

第12名 金牛座

金牛座的人脾氣溫和，雖然也有自己的原則和堅持，但是他們很少直接和別人發生衝突或爭吵。金牛懂得如何控制自己的情緒，不讓自己的不開心影響周遭的人，他們總是想著要給別人帶來快樂和溫暖，不想給別人造成麻煩或困擾。

第11名 雙魚座

雙魚是非常體貼的星座，他們總是能夠換位思考，理解對方的想法和感受，他們雖然有時候很情緒化，但通常只在伴侶面前表現出來。雙魚的愛情是充滿熱情和奉獻的，他們會用心去呵護和珍惜自己的另一半。

第10名 天秤座

天秤座愛好和平，就算別人冒犯他們，也不會輕易發怒，甚至可能連一絲不快的情緒都不會表現出來。天秤座會盡力避免與他人發生正面的衝突，為了和諧，他們願意忍耐，但是如果你一再得罪他們，他們報復起來也是沒在客氣的。

第9名 處女座

處女是拘謹客氣的人，他們在大部分情況下，都能夠冷靜、體諒他人的感受。和處女座相處，請不要踩到他們的原則和底線，要按照他們的習慣來，否則你會發現，處女脾氣也是很大的。

第8名 雙子座

雙子座通常都處在心情愉悅的狀況，就算偶爾遇到不順心的事，他們也能快速調整心情，他們不喜歡跟性格遲鈍的人打交道，他們覺得太浪費時間。雙子座不會把不滿發洩在別人身上，而是會先找個地方冷靜一下，然後再想辦法解決問題。

第7名 水瓶座

水瓶座是很有自制力的星座，他們不輕易生氣，除非你觸及了他們的原則。他們在與人交往中也態度友好，雖然不容易變親密，但他們遇到問題時會保持冷靜，不會胡亂遷怒別人。

第6名 巨蟹座

巨蟹座通常溫柔體貼，但其實他們的脾氣並不好。他們很容易受到情緒的影響，對自己的親近的人，他們會有很高的期待和要求。一旦讓他們失望，他們就會亂發脾氣，但巨蟹並不是真的想傷害你，只是想讓你知道他們需要關心和理解。

第5名 射手座

射手座很難控制自己的情緒，只要不高興，很容易不顧周圍的人的感受，直接釋放自己的不滿，他們脾氣「來的快，去得快」，發完脾氣射手馬上像沒事人，只留下別人錯愕。射手座熱情、直率，但有時候也會傷害別人，他們需要多考慮別人的感受。

第4名 摩羯座

摩羯座脾氣又臭又硬，為人固執難搞，當他們不開心的時候，身邊的人很容易遭殃，摩羯心裡有氣，往往不會直接明講出來，而是借題發揮，折磨身邊的人。摩羯其實也有溫柔的一面，只是他們不太會表達自己的感情，需要時間和信任才能打開心扉。

第3名 天蠍座

當天蠍座的人心情不好的時候，他們會明顯讓周圍的人感受到自己的不滿和憤怒，他們甚至會表現出一種「我不好，你也別想好」的態度。你必須想辦法讓天蠍開心起來，讓他們覺得你在乎他們的感受，否則你只能和他們一起鬱悶。

第2名 牡羊座

牡羊座個性火爆，他們無法忍受任何不公平或不合理的事情，一旦遇到了，他們就會毫不猶豫地爆發出來，不管是在什麼地方，什麼時候，什麼原因。牡羊座的行動力很強，但也很衝動，常常會做出一些令自己後悔的事。

第1名 獅子座

獅子座不會輕易妥協，他們有強烈的自我和自尊，只要他們認為對的事情就會堅持到底。獅子座個性直爽，不會隱藏自己的情感和想法，他們的心情就像火山一樣，一旦爆發就無法控制，他們不會忍受任何讓他們不開心的事情，他們非常做自己。