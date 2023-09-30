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華盛頓動物園為3隻熊貓辦告別派對 遊客體驗穿漢服、畫臉譜

中新社／華盛頓30日電
華盛頓國家動物園為三隻旅美大熊貓舉辦告別派對。圖為美國民眾在體驗中國漢服。（中新社）
華盛頓國家動物園為三隻旅美大熊貓舉辦告別派對。圖為美國民眾在體驗中國漢服。（中新社）

華盛頓國家動物園9月30日為三隻旅美大熊貓舉辦了多場「告別派對」熊貓主題活動，吸引眾多美國遊客參加。

據華盛頓動物園消息，三隻旅美大熊貓「添添」、「美香」和牠們的幼崽「小奇蹟」都將於今年年底返回中國。園方從9月23日至10月1日為大熊貓舉行「告別派對」系列活動。 　　

當天的熊貓館人山人海，看熊貓的隊伍一直排到館外幾十米。當天的活動包括熊貓圖片展、放映《功夫熊貓》電影、熊貓繪畫以及由中國駐美國大使館協辦的中國文化展示活動，包括體驗中國書法、臉譜、漢服等。 　　

剛剛體驗完中國書法的斯米蘭展示了她的作品，上面寫著「熊貓」二字並畫有一隻大熊貓。斯米蘭說，她覺得書法和試穿漢服等活動都「非常有趣」。她很興奮能在大熊貓離開前再來看一次，「大熊貓太可愛了，看牠們玩耍和吃竹子讓人感到愉悅」。 　　

身穿熊貓襯衫的伊麗莎白說，她從2013年「寶寶」出生時開始關注大熊貓，對華盛頓動物園的大熊貓有著很深的感情。伊麗莎白說，她相信大熊貓返回中國後會得到很好照顧，但仍然感到「非常不捨」。她還表示，期待未來華盛頓動物園能迎來新的大熊貓，也期待能去中國旅行，去看望那些在華盛頓生活過的大熊貓。 　　

目前，華盛頓動物園有三隻大熊貓，分別是「美香」「添添」和「小奇蹟」。「美香」和「添添」2000年12月從中國來到華盛頓動物園，「小奇蹟」2020年8月出生於華盛頓動物園。

華盛頓國家動物園為三隻旅美大熊貓舉辦告別派對。圖為眾多美國民眾來看大熊貓。 （中...
華盛頓國家動物園為三隻旅美大熊貓舉辦告別派對。圖為眾多美國民眾來看大熊貓。 （中新社）
華盛頓國家動物園為三隻旅美大熊貓舉辦告別派對，吸引眾多美國遊客參加。（中新社）
華盛頓國家動物園為三隻旅美大熊貓舉辦告別派對，吸引眾多美國遊客參加。（中新社）
華盛頓國家動物園為三隻旅美大熊貓舉辦告別派對。圖為雌性大熊貓美香。（中新社）
華盛頓國家動物園為三隻旅美大熊貓舉辦告別派對。圖為雌性大熊貓美香。（中新社）
華盛頓國家動物園為三隻旅美大熊貓舉辦告別派對。圖為添添和美香的幼崽小奇蹟。（中新...
華盛頓國家動物園為三隻旅美大熊貓舉辦告別派對。圖為添添和美香的幼崽小奇蹟。（中新社）
華盛頓國家動物園為三隻旅美大熊貓舉辦告別派對。圖為美國小朋友在體驗畫臉譜。（中新...
華盛頓國家動物園為三隻旅美大熊貓舉辦告別派對。圖為美國小朋友在體驗畫臉譜。（中新社）

動物園 書法 大使館

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