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「賓利女孩」ASMR廣告爆紅 網瘋拍片戲仿 本尊受訪坦言「太酷了」

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯模特兒布魯萊托娃（Alla Burletova）最近在一隻賓利（Bentley）汽車廣告擔綱主角，結果不只引起轟動，許多網友更拍攝了戲仿的衍生影片。（照片翻攝：powernationtv.com）
俄羅斯模特兒布魯萊托娃（Alla Burletova）最近在一隻賓利（Bentley）汽車廣告擔綱主角，結果不只引起轟動，許多網友更拍攝了戲仿的衍生影片。（照片翻攝：powernationtv.com）

俄羅斯模特兒布魯萊托娃（Alla Burletova）最近在一隻賓利（Bentley）汽車廣告擔綱主角，結果不只引起轟動，許多網友更拍攝了戲仿的衍生影片。布魯萊托娃接受網媒採訪時透露，非常高興自己的表演引起了全球反響，實際上也「為自己是俄羅斯人感到自豪」。

俄羅斯官媒RT報導，這隻ASMR（Autonomous sensory meridian response，自主性感官經絡反應）影片風格式的廣告由一家俄國汽車經銷商委託攝製，在夏季中旬公開，以布魯萊托娃拿著麥克風探索一輛賓利「Mulsanne」豪車內外為主軸。

從影片可見，布魯萊托娃對著麥克風輕喊一聲「賓利」，接著彈了一下有著一對翅膀的立體車標，然後手指劃過水箱護網與輪胎鋼圈，接著，她坐進車內、啟動引擎、打開方向燈、撫過方向盤等等。

影片來源：YouTube

這隻廣告影片很快就在網路上爆紅，「#bentleygirl」的標籤如同野火一樣在整個TikTok傳播開來，並且產生了無數的戲仿影片。這些衍生作品通常反其道而行，故意使用破舊不堪的老爺車等，但也有農場拖拉機、軍方悍馬車、警犬專車跟消防車等特殊車輛，甚至有人拿契努克直升機來拍片，特色就是刻意用沒那麼迷人的動作來模仿布魯萊托娃的一舉一動。

布魯萊托娃據報告訴網媒「Mash」，得到這樣的網路範圍認可讓她感到很高興，對於原始影片顯然在海外得到廣泛的注意尤其感到自豪。她說，「我是俄羅斯人，我為此感到自豪，我現在正以某種方式獲得全球影響力，這太酷了」，並稱自己現在正考慮追尋一直是「童年夢想」的演藝事業。

俄羅斯 俄國 TikTok

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