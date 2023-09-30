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杭州亞運／60歲科威特神槍手 奪金祕訣竟是「遠離手機」

新華社／杭州30日電
9月28日，亞軍科威特組合阿卜杜拉·拉希迪（右）/伊曼·沙馬在頒獎儀式上。(新華社)
9月28日，亞軍科威特組合阿卜杜拉·拉希迪（右）/伊曼·沙馬在頒獎儀式上。(新華社)

60歲，是退休的年紀，但這個歲數的科威特飛碟槍手阿卜杜拉‧拉希迪（Abdullah al-Rashidi）卻再一次走上了人生巔峰。

「砰──砰──」，兩槍間隔0.4秒，兩枚飛碟化作粉色煙霧散開去。拉希迪眼神鋒利，像個老辣的「獵手」。

在競技場上，已到花甲之年的拉希迪確實老辣：27日，他在杭州亞運男子雙向飛碟個人決賽中打滿60靶，平了世界紀錄，為科威特拿下本屆亞運首枚金牌；28日，他又在混合團體資格賽中與搭檔一起追平世界紀錄，最終收穫銀牌。

「（決賽）打丟了不少靶，你今天怎麼了？」記者問。「昨天要回覆很多祝賀的消息，回到酒店接受媒體採訪，我只睡了三個小時。加上今天等待時間過長，我有點累了。」拉希迪說。為了提神，領獎前他喝掉了一杯茶。

這並未掩蓋他的光芒──60靶全中，自2018年開始，只有六個人在男子雙向的正式國際比賽決賽中打出過這個成績，他就是這六分之一。

每一隻飛碟碎裂，都是「狩獵者」的風采。

9月28日，阿卜杜拉·拉希迪在比賽中。(新華社)
9月28日，阿卜杜拉·拉希迪在比賽中。(新華社)

碟靶飛行最遠距離為75米，飛行時間4至5秒，散彈最佳命中距離在35米以內，射手須在0.4至0.6秒內完成運槍、瞄準、擊發。這一系列動作的發生迅速且精準，總會讓人忘記了他60歲的年紀。

「遠離手機，沒有推特。」這是他玩笑般透露的保持長久敏銳力的秘密。「吃得健康，早睡早起，就會有好身體。」拉希迪笑著說。

「照顧眼睛的確很重要，但誰不用社交媒體呢？他不用嗎？不可能的。」拉希迪的混團搭檔伊曼‧沙馬笑稱，「他剛剛還說，要把照片發到Instagram上呢！」

沙馬眼中的拉希迪是一位很棒的搭檔。「他每一輪過後都為我加油，訓練時也給我很大的支持，我經常能從他身上學到東西。對於整個科威特而言，他的存在都是一個巨大的鼓舞。」

12歲接觸射擊，25歲開始參賽，至今參加過七屆奧運會，收穫兩枚奧運銅牌，這次是拉希迪的第四枚亞運金牌、第10枚亞運獎牌。

「在科威特，我們的訓練條件很有限，但我擁有自己的天賦。」拉希迪說，「天賦加上經驗，還有刻苦訓練，達到了現在的成績。」

2016年裡約奧運會上，他作為獨立運動員摘得銅牌。由於此前科威特被國際奧委會禁賽，當天，他穿著英國足球俱樂部阿森納的球衣上台領獎。這件球衣是兒子送給他的禮物。

他的兒子，2011年射擊世錦賽青年組冠軍塔拉勒·拉希迪，即將在本屆亞運上競爭男子多向飛碟的獎牌。

談及塔拉勒，阿卜杜拉毫不猶豫：「我希望他能拿到亞運金牌，我的兒子可是世界冠軍！」

「對於射擊而言，沒有最好的年齡，只要你還健康。」阿卜杜拉‧拉希迪說，「我希望能參加2024年的奧運會，或許還有2028年……誰知道呢。」

「您想什麼時候停下來？」記者問。

「直到我生命的最後一天。」他說。

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