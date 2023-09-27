港星袁詠儀16歲兒子舊影片「拉眼角瞇瞇眼」被罵歧視亞裔 道歉了
港星張智霖、袁詠儀的16歲兒子張慕童四年前的一支「疑似歧視亞裔」影片被網友翻出，他27日在個人社群媒體道歉「我知道自己犯了嚴重的錯誤，和所有人說一句，對不起，我錯了。」
綜合媒體報導，張慕童2019年發了一支影片，他童手舞足蹈唱著英文Rap，歌詞中含有明確歧視的言語，包括「來自廣州」、「吃狗肉」等，張慕童邊rap邊用手拉起眼角呈「瞇瞇眼」，做出歧視亞裔的手勢，遭到網友砲轟。
張慕童27日在Instgram：「大家好，我是張慕童，很抱歉因為我個人的不當言行，給大家帶來了困擾。關於4年前那段模仿rap影片，我在此鄭重道歉。我知道自己犯了嚴重的錯誤，和所有人說一句：對不起，我錯了。我在長大的過程中犯過很多錯誤，大家發現就多指教和批評我，做出了蠢事就該接受批評。我馬上17歲了，我的心智逐漸成熟，我清楚知道，我作為中國人要有擔當，有錯要認，有錯更要改。希望在末來的日子裡，大家能繼續指導我，指正我，讓我在不斷改進中，成為一個更好的人，謝謝大家。」
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