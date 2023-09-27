港星袁詠儀16歲兒子舊影片「拉眼角瞇瞇眼」被罵歧視亞裔 道歉了

張慕童疑做歧視亞裔手勢。（影片截圖）

港星張智霖、袁詠儀的16歲兒子張慕童四年前的一支「疑似歧視亞裔 」影片被網友翻出，他27日在個人社群媒體 道歉「我知道自己犯了嚴重的錯誤，和所有人說一句，對不起，我錯了。」

綜合媒體報導，張慕童2019年發了一支影片，他童手舞足蹈唱著英文Rap，歌詞中含有明確歧視的言語，包括「來自廣州」、「吃狗肉」等，張慕童邊rap邊用手拉起眼角呈「瞇瞇眼」，做出歧視亞裔的手勢，遭到網友砲轟。