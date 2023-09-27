我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區

鄭爽在美代孕、逃稅遭封殺「害慘劇組」判賠6000萬元人民幣

港星袁詠儀16歲兒子舊影片「拉眼角瞇瞇眼」被罵歧視亞裔 道歉了

世界新聞網／輯
張慕童疑做歧視亞裔手勢。（影片截圖）
張慕童疑做歧視亞裔手勢。（影片截圖）

港星張智霖、袁詠儀的16歲兒子張慕童四年前的一支「疑似歧視亞裔」影片被網友翻出，他27日在個人社群媒體道歉「我知道自己犯了嚴重的錯誤，和所有人說一句，對不起，我錯了。」 

綜合媒體報導，張慕童2019年發了一支影片，他童手舞足蹈唱著英文Rap，歌詞中含有明確歧視的言語，包括「來自廣州」、「吃狗肉」等，張慕童邊rap邊用手拉起眼角呈「瞇瞇眼」，做出歧視亞裔的手勢，遭到網友砲轟。

張慕童27日在Instgram：「大家好，我是張慕童，很抱歉因為我個人的不當言行，給大家帶來了困擾。關於4年前那段模仿rap影片，我在此鄭重道歉。我知道自己犯了嚴重的錯誤，和所有人說一句：對不起，我錯了。我在長大的過程中犯過很多錯誤，大家發現就多指教和批評我，做出了蠢事就該接受批評。我馬上17歲了，我的心智逐漸成熟，我清楚知道，我作為中國人要有擔當，有錯要認，有錯更要改。希望在末來的日子裡，大家能繼續指導我，指正我，讓我在不斷改進中，成為一個更好的人，謝謝大家。」

袁詠儀與張智霖（Chilam）一向是圈中的模範夫妻。（取材自微博）
袁詠儀與張智霖（Chilam）一向是圈中的模範夫妻。（取材自微博）

歧視 亞裔 社群媒體

上一則

2024巴黎時裝周／黑化JISOO、白色仙女迪麗熱巴同賞Dior

下一則

22歲媽寶男大生無聊就手淫 縱欲過度後不「升旗」急就醫

延伸閱讀

港星李麗珍6個月瘦9公斤溫碧霞曝「口味不一樣」不曾搶男友

港星李麗珍6個月瘦9公斤溫碧霞曝「口味不一樣」不曾搶男友
JPEX風暴 被揭2年5換地址 張智霖、莊思敏警署協查

JPEX風暴 被揭2年5換地址 張智霖、莊思敏警署協查
虛擬貨幣平台JPEX遭控詐騙 港星張智霖驚傳遭警方帶回調查

虛擬貨幣平台JPEX遭控詐騙 港星張智霖驚傳遭警方帶回調查
港逾億加密貨幣詐騙案…張智霖協助調查 曾任品牌大使

港逾億加密貨幣詐騙案…張智霖協助調查 曾任品牌大使

熱門新聞

中國一名國家公園的巡護人員日前在檢視園區內紅外線攝影機拍到的影像，赫然發現一隻「鼠頭鹿身獸」，身形相當迷你可愛，大概跟一隻吉娃娃一樣大，確認身分後發現竟是相當稀有的國寶動物。 (截自微博影片)

迷你可愛「鼠頭鹿身獸」首現蹤 研究員驚喜：是國寶

2023-09-20 19:56
圖片來源／ingimage

好人有好報…3星座「命中無小人」 好個性處處遇貴人

2023-09-22 14:01
圖為情侶示意圖。（圖片來源／ingimage）

中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開

2023-09-20 01:07
從19日起，過秋分到26日的這段期間，有三個生肖即將「富得流油，聚財四方」。示意圖。（取材自ingimage）

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

2023-09-19 07:16
四生肖10月一片光明。示意圖。(ingimage)

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

2023-09-24 20:30
中秋佳節的這一周，有些月份出生的人運勢特別旺。（圖片來源／ingimage）

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

2023-09-25 03:00

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家