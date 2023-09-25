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最新研究：2.5億年後各大陸合併 消滅全人類及哺乳動物

編譯盧思綸 / 即時報導
最新地球科學研究提出，超大陸形成過程恐導致極端高溫，造成全人類及哺乳類集體滅絕。（路透）
最新地球科學研究提出，超大陸形成過程恐導致極端高溫，造成全人類及哺乳類集體滅絕。（路透）

英國衛報報導，「自然地球科學」（Nature Geoscience）期刊一篇最新研究首次模擬陸塊演進造成極端氣候的後果，主張超大陸的形成將導致極端高溫、太陽輻射增加及糧食供應鏈崩潰，從而引爆大規模滅絕，在2.5億年內消滅全人類及現存哺乳動物。

研究團隊利用超級電腦模擬超大陸形成過程，提出由於地球陸塊不斷飄移，世界各大洲逐漸靠攏融合，可能在2.5億年後發展出終極盤古大陸（Pangea Ultima）。

而火山活動將在超大陸形成過程中變得頻繁劇烈，繼而導致熱壓力，而大氣中二氧化碳排放量將超出現在的2倍，日益衰老的太陽會發出釋放更多輻射，熱帶地區內路沙漠的範圍將逐漸擴大。

一旦進入終極盤古大陸時期，極端高溫將變得更加劇烈，沿海地區濕度會比現在還高，廣闊的內陸沙漠恐面臨極端乾旱。屆時，全球溫度將比工業化前上升攝氏15度，使世界重回2.6 億年前的二疊紀—三疊紀時期（Permian–Triassic era），當時造成生物集體滅絕，超過9成物種消失殆盡。

許多生命形式無法耐受長時間處於攝氏40度以上高溫環境。

除了直接的影響外，高溫將使植被作物難以維持，間接重創糧食供應鏈。研究提到，絕大多數植物在攝氏40度以上環境會產生壓力，如果長時間暴露在攝氏60度環境將徹底化為烏有。

高溫 供應鏈

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