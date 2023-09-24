台北捷運尖峰博愛座沒人 網友酸：逾70歲的雅士作家才能坐

台北捷運板南線尖峰時段博愛座沒人，有網友拍下來並諷刺「逾70歲的雅士作家才能坐」。（取材自Facebook「路上觀察學院」社團）

台灣知名作家李昂 日前在Facebook發文，表示自己搭車時遇到女學生不讓座，還對她翻白眼，引發「博愛座 之亂」，遭網友撻伐批評。昨晚下班尖峰時間，就有網友拍下台北捷運 板南線車廂內博愛座無人坐的照片，並諷刺「聽說超過70歲的雅士作家才能坐」

網友盧志銘昨18時許在Facebook「路上觀察學院」社團發了一張博愛座空無一人的照片，並寫下「板南線，滿車的下班族，卻無人敢坐，聽說超過70歲的雅士作家才能坐」，截至24日日13時， 逾560次分享、超過3300則留言，最後管理員直接關閉留言功能。

有網友回覆「一堆老人都來搶普通椅子，又不准別人坐博愛座」、「其實，現在的年輕人比老人還累」、「這東西原本是善意，希望能幫助到有需求的人。只是沒想到遇到鑽牛角尖、仗勢欺人和矯枉過正的人，導致真正有需求的人反過來被嚴格檢視，整個完全顛倒一開始的初衷」

李昂9月20日發文指年輕學生不讓博愛座，還點名台北市長蔣萬安回應；21日再度發文解釋稱是「對方翻白眼」讓她無法忍受，最後選擇在在北投站下車，讓她遲了15分鐘才到101站赴約，同日傍晚又發文秀了醫院照，稱自己前晚就不舒服，忍到隔天才看醫生。

9月22日有疑似在同車廂內的網友在Dcard發文，聲稱李昂在車廂內不斷喊說「有誰要讓座」，而不是說自己不舒服有需求。李昂同日發了第4篇文章，說自己「我像一個會喃喃自語的人嗎？」；今天中午發了第5篇說媒體報導「李昂悄悄刪文」太惡劣，所有的消息都還在，並表示「我會有所回應的」