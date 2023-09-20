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張惠妹、王傑全都回春了 17位巨星青春影像一次曝光

記者陳慧貞／即時報導
張惠妹出道時期模樣。（圖：創意大群組提供）
張惠妹出道時期模樣。（圖：創意大群組提供）

首次集結17位巨星的青春影像攝影展「你的青春也是我的青春」大眾募資行動開跑，來自超過25年以上的傳統底片，包括王傑、吳奇隆林志穎、張惠妹、謝金燕、巫啟賢、裘海正、李翊君、錢薇娟、陳昇、溫兆倫、楊峻榮、楊黎蘇、WeWe(李威和林佑威)，還有已故的張雨生和林良樂等，過去鮮少曝光的昔日影像一字排開，重現綻放青春。

這些青春影像皆來自知名攝影師潘重威之手，他因過去拍攝許多唱片專輯的因緣，在正經拍封面之餘，才有機會捕捉藝人們不刻意表演的真實片刻，如今回溯那些片刻卻得來不易，由於當年影像尚未數位化，傳統底片在歷經25年漫長歲月後都發黴且受潮嚴重，光整理清潔的工作就極為緩慢艱辛，大多數已無法救回，更顯得每救回一張都像「中樂透」般珍貴。

王傑。（圖：創意大群組提供）
王傑。（圖：創意大群組提供）

而匯聚多位明星一同公開展出，聯繫的過程亦如翻山越嶺，團隊經過2年的努力，目前已整理入選百幀底片並取得17位藝人的同意，為接下來開展做準備。打造一座記憶與情感交流的殿堂，是該攝影展初衷，團隊將傳統底片數位化，必須找到至今僅存不多的老式滾筒掃描機器和師父，待掃成優質的數位大圖檔後，還要專業電修人員進電腦正式修復，及美術視覺來確保攝影作品的樣貌，加上策展的資金人力所費不貲，因此很需要眾人共襄盛舉，同盡一份心力，屆時贊助人看展，還可擁有攝影展全部展品集結成精裝限量的紀念攝影輯。

用大家的力量，來辦一場跨越你我青春記憶的攝影展，將巨星的生命轉捩化為影像藝術，能更深入凝視他們的內在與故事，見證他們如何在青春的洪流中綻放光芒，「你的青春也是我的青春」這個攝影展計畫，可說是跨越中生代和新世代的代際溝，不但可以讓中生代歌迷重拾年輕感動，也能讓新世代粉絲目睹見識偶像的青春模樣，這將是一場共同創建情感交流與視覺藝術的攝影展，藉著巨星成長的足跡，更深刻思考青春的價值與回顧，別具意義。

張雨生當年的專輯封面，由潘重威掌鏡。（圖：創意大群組提供）
張雨生當年的專輯封面，由潘重威掌鏡。（圖：創意大群組提供）

影展 林志穎 吳奇隆

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