「墨西哥外星人千年屍身」曝光？其中一具體內有「卵」

世界上到底有沒有外星人?向來是個大哉問。但墨西哥 近日一名研究者荷賽·海梅·莫桑(Jose Jaime Maussan)與一名當地記者,在墨西哥公開的聖拉札羅國會聽證會上,帶來兩具據信在秘魯於2017年被發現的外星人屍體,其中一具還已懷孕,在X光照攝下,發現軀體內有「卵」。

路透報導,荷賽表示,被發現的兩具外星人屍身,根據墨西哥國立自治大學(UNAM)通過碳測年過程進行分析,估計分別有1800年和700年歷史,其中一具為外星人兒童。外觀上,被公布的屍身符合人類對外星人的猜測,屍體每隻手只有三隻手指與細長的頭部,以及明顯的非人類的身體結構。

這些明顯已乾燥的屍體,最初在秘魯納斯卡的沙質沿海沙漠深處的硅藻礦中被發現,該區以巨大的神秘納斯卡線(Líneas de Nazca)而聞名,這些巨大的地面圖形,只能從鳥瞰的角度被完整看到,包括有人體石刻和數以百計的個別圖形,特色為利用簡單的綫條組構成魚類、螺旋形、藻類、兀鷲、蜘蛛、花、鬣蜥、鷺、手、樹木、蜂鳥、猴子、貓等,被認為可能具有某種宗教意義,該處於1994年被指定為聯合國 教科文組織世界遺產。

其他作證的研究人員來自墨西哥、日本、巴西和美國。

墨西哥海軍衛生科學研究所所長Jose de Jesus Zalce Benitez也表示,已對屍體進行X光、3D重建和DNA 分析。包括有1/3的DNA是目前未知的,其中一具屍體內有「卵」。荷賽認為:「從DNA顯示,這些屍體不屬於我們,世界上沒有看起來像這樣的東西,是進化中的非人類」、「這些標本與地球上的任何生命都沒有關係」。

外媒報導,這場聽證會上,荷賽並不想將這兩具屍體被歸類為「外星人」。但荷賽的言詞也遭到其他科學家的批評,質疑演講的真實性。科學家認為:「為什麼不等到寫好一篇科學論文、準備好再來發表呢?」

