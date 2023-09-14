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「墨西哥外星人千年屍身」曝光？其中一具體內有「卵」

聯合新聞網／即時報導
墨西哥一名研究者與一名當地記者，公布兩具據信在秘魯於2017年被發現的外星人屍體，其中一具還已懷孕。（路透）
墨西哥一名研究者與一名當地記者，公布兩具據信在秘魯於2017年被發現的外星人屍體，其中一具還已懷孕。（路透）

世界上到底有沒有外星人？向來是個大哉問。但墨西哥近日一名研究者荷賽·海梅·莫桑（Jose Jaime Maussan）與一名當地記者，在墨西哥公開的聖拉札羅國會聽證會上，帶來兩具據信在秘魯於2017年被發現的外星人屍體，其中一具還已懷孕，在X光照攝下，發現軀體內有「卵」。

路透報導，荷賽表示，被發現的兩具外星人屍身，根據墨西哥國立自治大學（UNAM）通過碳測年過程進行分析，估計分別有1800年和700年歷史，其中一具為外星人兒童。外觀上，被公布的屍身符合人類對外星人的猜測，屍體每隻手只有三隻手指與細長的頭部，以及明顯的非人類的身體結構。

這些明顯已乾燥的屍體，最初在秘魯納斯卡的沙質沿海沙漠深處的硅藻礦中被發現，該區以巨大的神秘納斯卡線（Líneas de Nazca）而聞名，這些巨大的地面圖形，只能從鳥瞰的角度被完整看到，包括有人體石刻和數以百計的個別圖形，特色為利用簡單的綫條組構成魚類、螺旋形、藻類、兀鷲、蜘蛛、花、鬣蜥、鷺、手、樹木、蜂鳥、猴子、貓等，被認為可能具有某種宗教意義，該處於1994年被指定為聯合國教科文組織世界遺產。

其他作證的研究人員來自墨西哥、日本、巴西和美國。

墨西哥海軍衛生科學研究所所長Jose de Jesus Zalce Benitez也表示，已對屍體進行X光、3D重建和DNA分析。包括有1/3的DNA是目前未知的，其中一具屍體內有「卵」。荷賽認為：「從DNA顯示，這些屍體不屬於我們，世界上沒有看起來像這樣的東西，是進化中的非人類」、「這些標本與地球上的任何生命都沒有關係」。

外媒報導，這場聽證會上，荷賽並不想將這兩具屍體被歸類為「外星人」。但荷賽的言詞也遭到其他科學家的批評，質疑演講的真實性。科學家認為：「為什麼不等到寫好一篇科學論文、準備好再來發表呢？」

墨西哥 DNA 聯合國

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