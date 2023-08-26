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聯航機師「載空服員媽上班」廣播謝養育之恩 感人影片曝光

TVBS新聞網／編輯陳樂珊即時報導
一位在聯合航空（United Airlines）的男機師日前與母親首度服務同班機。（取材自Instagram@united)
一位在聯合航空（United Airlines）的男機師日前與母親首度服務同班機。（取材自Instagram@united)

與家人同一個行業會是種怎麼樣的體驗？在美國，就有一位在聯合航空（United Airlines）的男機師日前與母親首度服務同班機。航程中，他還利用廣播來感謝母親長久以來的養育之恩，感人畫面全全被錄下，乘客聽完機上廣播內容後，感到意外又溫馨。

綜合外媒報導，一名男機師科爾多斯（Cole Doss）本月初執飛美國飛往西班牙馬德里的航班，得知空服員母親也同樣在機內擔任機組人員，他站在商務艙走道向乘客廣播簡報航程概要與天氣狀況後，特別提及該航班傑出的空服員之一「是我獨一無二傑出的媽媽」。

科爾多斯稱，「自從我上第一堂飛行課以來，她一直是我在生活和職業生涯當中，最大的支持者之一。」據悉，這次是兩母子首度服務同架班機，他感慨表示，「今天頭一次與她同班機飛行，我備感光榮。我要對老媽說，我愛你。各位乘客，歡迎大家搭乘我們這個充滿家庭溫馨感的航班。」

事實上，科爾多斯的母親在聯合航空擔任空服員超過45年，父親也在航空業界工作，最近妹妹也考上了空服員。聯合航空15日轉發這感人的影片，並說道「當年為你準備中午餐盒的人，現在是你的同事了」。影片一PO出，引發網友的熱議。

與空姐媽同班機！美機師廣播謝養育之恩　感人影片曝光

TVBS新聞網

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