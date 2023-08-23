英國首例「子宮活體移植」成功 40歲姊捐子宮給不孕妹

英國醫療團隊替一名女性進行子宮移植手術，成為英國首例子宮移植的成功案例。示意圖。(美聯社)

英國外科醫師替一名女性進行子宮移植手術，成為英國首例子宮活體移植的成功案例，讓每年數十名不孕女性帶來曙光。該名女子的親姊姊為子宮捐贈者。

衛報報導，進行這項手術的牛津大學附屬醫院牛津移植中心醫療團隊透露，英國這名34歲女患者在接受9個多小時的手術後，成功移植子宮，並在10天後康復出院，她感到非常高興和欣喜若狂，計畫透過試管嬰兒生兩個寶寶。

該名女患者出生時即患有罕病「MRKH氏症候群」，先天子宮發育不全，因此這次從她40歲的姊姊身上接受捐贈子宮，她的姊姊已經生下兩名孩子。

執刀的聯合首席外科醫師基羅加（Isabel Quiroga）說，這場2月進行的手術，受贈者子宮功能良好，未來也會持續關注她的情況。但受贈者在未來懷孕期間仍需服用免疫抑制藥物，以防身體排斥子宮。

該名女子成為英國首例子宮移植的成功案例，今年秋季計畫會進行第二次子宮移植手術，許多患者也正處於準備階段。而瑞典 、美國、沙烏地阿拉伯、土耳其 、中國、捷克、巴西、德國 、塞爾維亞和印度等國家都曾有過成功案例，全球至今累計超過90多例，其中大多數為活體捐贈者，並且有50名嬰兒因此誕生。