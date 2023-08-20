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「芭比」5連霸夢碎「藍甲蟲」北美票房奪冠「奧本海默」第3

中新社／洛杉磯20日電
DC超級英雄電影「藍甲蟲」奪得北美票房冠軍。（美聯社）
DC超級英雄電影「藍甲蟲」奪得北美票房冠軍。（美聯社）

美國DC最新超級英雄電影「藍甲蟲」（Blue Beetle）首映登上北美票房榜首。據票房統計網站Box Office Mojo8月20日發佈的電影市場數據，31部影片北美周末票房（18日至20日）報收約9713萬美元，較前一周末下跌約13%。

華納兄弟影業推出的科幻動作片「藍甲蟲」自18日亮相以來蟬聯北美地區單日票房冠軍，並以約2540萬美元首映周末票房拔得最新一期北美周末票房排行榜頭籌。計入拉美和亞太地區票房進賬，該片總票房現約4340萬美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.9、MTC評分61、爛番茄新鮮度76%，CinemaScore打分為B＋。 

DC超級英雄電影「藍甲蟲」奪得北美票房冠軍。（美聯社）
DC超級英雄電影「藍甲蟲」奪得北美票房冠軍。（美聯社）

與「藍甲蟲」同日上映的另一部新片「復仇狗聯盟」（Strays）亦衝入本輪北美周末票房十強，以約830萬美元首映周末票房躋身榜單第5位，迄今總票房約1029萬美元。目前主要電影網站對這部喜劇片的評價為IMDb評分6.5、MTC評分54、爛番茄新鮮度54%，CinemaScore打分為B＋。

隨著放映影院數量開始減少，今年第三個北美周末票房四連冠「芭比」（Barbie）以約2150萬美元周末票房、36.5%環比跌幅從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。目前，這部奇幻愛情喜劇片北美累計票房超過5.67億美元；加上占比超過一半的北美以外市場，總票房現約12.79億美元，在2023年度北美和全球票房排行榜上繼續名列第二位，僅次於動畫「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)。 

「芭本海默」北美票房退居第二、三名。（美聯社）
「芭本海默」北美票房退居第二、三名。（美聯社）

歷史傳記劇情片「奧本海默」（Oppenheimer）以約1060萬美元周末票房、43.7%環比跌幅從上期榜單亞軍降至本輪排名第三位。目前該片北美累計票房約2.85億美元，全球票房接近7.18億美元。 

動畫片「忍者龜：變種大亂鬥」（Teenage Mutant Ninja Turtles：Mutant Mayhem）以約843萬美元周末票房、44.9%環比跌幅從上期榜單季軍退居本輪排名第4位。目前該片北美累計票房約8813萬美元、總票房約1.18億美元。

「巨齒鯊2：海溝深淵」（Meg2：The Trench），放映影院數量亦開始減少，以約673萬美元周末票房、47.6%環比跌幅從上期榜單第4名降至本輪排名第6位。目前該片北美累計票房約6656萬美元；總票房接近3.17億美元，其中北美以外市場約佔79%。

芭比 奧本海默

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