七夕「冷知識」：牛郎、織女真能相會嗎？

中國情人節「七夕」源自牛郎織女的民間傳說。圖為民眾19日在廣西南寧的七夕遊園會上拍照。（中新社）

8月22日將迎來七夕節，這一天也是中國民間傳說中牛郎織女鵲橋相會的日子。牛郎織女的愛情，來源於中國古代人民對夏季夜空的觀察和想象。「牛郎」和「織女」真能相會嗎？他們在身高、外貌與年齡上是否相配？天文學家為您揭秘七夕節中的天文「冷知識」。

中國科學院紫金山天文台科普主管王科超說，天文學上的牛郎星和織女星分別指河鼓二和織女一，它們分別是天鷹座和天琴座的亮星。河鼓二與附近的河鼓一、河鼓三組成一個類似扁擔的形狀，像是牛郎的扁擔。而織女一周邊有四顆稍暗一些的恆星，排列的形狀有點像菱形，常被看作是織女的梭子。

牛郎和織女真能在七夕節相會嗎？王科超說，牛郎星、織女星二者間距離約為16光年，因此一直是「異地戀」，即便在七夕節當天也見不了面。打個通俗點的比方，如果「牛郎」給「織女」打電話，信號需耗時16年才能傳到另一方。不僅如此，牛郎星與織女星之間的距離還在增大，這對「異地愛侶」未來將相隔更遠。

天文研究顯示，牛郎星與織女星不僅是「異地戀」，還是「姊弟戀」。王科超介紹，織女星的「年齡」約為4.5億歲，而牛郎星的「年齡」約為1億歲。織女星的「個頭」和「體重」也比牛郎星要大。織女星的質量約為太陽的2.1倍，赤道直徑約為太陽的2.8倍；牛郎星的質量約為太陽的1.7倍，赤道直徑約為太陽的1.8倍。因為自轉速度極快，織女星和牛郎星都把自己「甩」成了橢球狀。

值得一提的是，作為北半球第二明亮的恆星，織女星在大約1萬4000年前曾是我們的「北極星」。由於地球自轉軸進動，大約1萬2000年後，地球自轉軸將再次指向織女星附近。屆時這顆亮星與地軸相距約5度，將再次以「北極星」的身分存在，成為史上最明亮的「北極星」。