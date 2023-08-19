芬蘭前總理卸任、離婚後「大解放」穿著火辣現身音樂節

芬蘭前總理馬林參加了在芬蘭首都赫爾辛基舉行的音樂節「Flow Festival」，並在社群媒體上發布了多張火辣的音樂節穿搭。（取材自Sanna MarinInstagram）

芬蘭前總理桑娜馬林（Sanna Marin）三個禮拜前正式結束他的總理任期，回歸平民生活。近日，馬林與朋友一同參加了在芬蘭首都赫爾辛基舉行的音樂節「Flow Festival」，並在社群媒體 上發布了多張火辣的音樂節穿搭，向粉絲展示她的好身材與時尚品味，獲得網友的好評，表示「謝謝妳向世界展示『妳可以同時是總理，也可以同時穿著自己喜歡的衣服』」。

芬蘭前總理馬林參加了在芬蘭首都赫爾辛基舉行的音樂節「Flow Festival」，並在社群媒體上發布了多張火辣的音樂節穿搭。（取材自Sanna MarinInstagram）

馬林於15日在個人Instagram上發布了自己的音樂節穿搭。透過照片能看到，馬林十分用心在搭配自己的穿著，以黑色與粉色的單品為基礎，展示了黑色透膚洋裝、粉色貼身洋裝、迷你皮裙等多樣穿搭色彩，讓大家幾乎忘了她近一個月前還是穿著套裝奔波於國會的芬蘭總理。馬林向大眾展示了她政治外的生活形式，並開心的表示：「好久沒有真正放暑假了！」而網友也紛紛在留言處大讚馬林「能同時作為領袖，也能根據自己的喜好穿搭」、「政治人物在音樂節狂歡真的很酷，馬林為年輕人樹立了良好示範，也為芬蘭帶來很好的公關效果」。

馬林組成「五大黨魁皆為女性」的聯合政府，向世界宣示「女性當家」的時代來臨。（取材自Sanna MarinInstagram）

2019年，馬林以34歲的年齡成為「全球最年輕的總理」，打破了世界對於國家領袖的年齡與性別框架。當她接掌芬蘭聯合政府，更史無前例的組成「五大黨魁皆為女性」的政府，充分向世界宣示「女性當家」的時代來臨。除了打破政府的組成常規，馬林的出身也突破了許多人的想像。出身平民家庭，青少年時期在麵包店打工，由「兩位母親」組成的同性家庭扶養長大。如此「平凡又特別」的成長經歷，讓這位年輕美麗的新任總理備受關注。儘管如此，馬林僅向媒體表示：「我只知道政府還有很多事情待處理，所以我沒時間去想那些對我年齡和性別的質疑。我唯一在乎的是我當時能贏得選民信任的那份初衷。」

然而，作為全球關注的焦點，馬林的四年任期也曾捲入爭議，更重挫了她的從政之路。以熱愛派對聞名的她，經常被質疑她的狂歡方式影響了她總理的工作。去年，網路上流傳一段她在總統官邸舉辦私人派對，並與一位歌手熱舞的影片；緊接著又被爆料在該派對上有兩位裸上身的網紅在官邸忘情激吻。馬林後續甚至被要求進行毒品檢測 ，雖然檢測結果正常，卻也重創了她的形象，使其尋求連任失敗，更直接摧毀了她的婚姻。在事發後不久，馬林與結婚僅三年的前夫—雷克南（Markus Raikkonen）共同宣布離婚。雖然雙方皆表示儘管分居「仍是最好的朋友」，但離婚時間點與馬林的開趴醜聞極為接近，不免引發外界聯想。

最年輕總理經歷卸任、離婚「大解放」 穿著火辣現身音樂節

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