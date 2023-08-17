群創處長偷吃3人妻 傳元配PO文揭發 小三老公找黑道處理

台灣面板大廠群創處長偷吃3人妻。示意圖。（取材自ingimage）

面板大廠群創光電一名已婚的許姓處長，15日突在臉書 毀滅式發文自爆，因為婚姻觸礁而長期劈腿，對象包含了供應商、客戶等，甚至公開對方姓名、電話，引發軒然大波。有科技人士指出，發文的藏鏡人是許處長的「正宮」，因為許男過去就有亂搞紀錄，疑有簽下切結書。

許處長在臉書自爆，因為受不了婚姻多年來價值觀落差大，因此多年來都與公司的供應商還有客戶亂搞男女關係，不但一起去吃飯，甚至還開房間，到現在還是持續進行中，他也公布了3名女子的個資 ，並坦言「我同時欺騙多人，跟不同人交往，我很該死」。

根據「三立新聞網」報導，一名自稱許處長的前上司表示，整起事件的導火線是其中一位外遇對象，在外面幫許男生了兒子，但許男的元配只生了兩個女兒，因此外遇對象想要扶正，但因為許男與元配贍養費談不攏，導致元配PO文玉石俱焚，對此，有知情人士證實，是元配PO文的，因為許男過去就有亂搞紀錄，因此認定是正宮逼迫寫下切結書。

原先貼文曝光後，很多人懷疑許男被盜帳號，他也隨後更新第二篇文表示「謝謝大家的關心！我帳號沒有被盜…我自己做的事情要負責，是我對不起人家！請大家不要再問了，還說之前很愛跟供應商上酒店，也很愛去台南萬豪101，裡面的人都很願意被插，拜託不要再約我去了！」，但目前許姓處長、3名女子都已經將臉書關閉，沒有再說明。

另外根據「中時新聞網」報導，這起事件還有LINE 的對話瘋傳，指出其中一名外遇對象的特助同事爆料，該名外遇對象老公事後大抓狂，更直接花錢找黑道來處理，因此毀滅式的發文是因為這樣而出現，但真相還有待釐清。

群創也發聲明指出，關於近日該公司許員的私領域事件，公司正進行了解中。對於員工私領域生活公司予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、公司員工行為準則原則或人事管理規範時，將依法並以最高道德標準處理；公司向來重視員工誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉，誠信自持，共同維護公司聲譽。