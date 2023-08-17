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七夕高機率脫單 4星座、3生肖「桃花運爆棚」做1事真愛悄悄降臨

聯合新聞網／即時報導
一年一度的七夕情人節即將在8月22日到來。（示意圖／ingimage）
一年一度的七夕情人節即將在8月22日到來。（示意圖／ingimage）

一年一度的七夕情人節即將在8月22日到來，還在擔心會一個人過嗎？對此清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書粉專點名「4星座」在七夕時桃花運爆棚，好好把握時機，有高機率會脫單唷。

Top4：巨蟹座

木星落入巨蟹座的人際宮，顯示七夕能受到好的戀愛人緣能量所擁護，顯示戀愛宮易有桃花落入，小孟老師建議七夕趕快冥想太陽，還能受到宇宙能量更多加持，讓你的桃花朵朵開。

Top3：摩羯座

木星進入摩羯座戀愛宮，顯示單身摩羯座易有真愛出現，小孟老師建議不妨趁著七夕晚上07時07分（陰月陰日陰時）朝向夜空許願，祈許真愛降臨，接著有任何相親都要去，說不定會遇見真愛 。

Top2：牡羊座

婚神星進入牡羊座的戀愛宮位，顯示牡羊座容易在七夕後遇見紅鸞心動的桃花，小孟老師建議可以在初七晚上9：00，用一張紅紙畫上兩個小人寫下你的姓名生日放到床下睡，再透過不同管道認識朋友，就有機會出現真愛。

Top1:金牛座

木星進入本命宮，顯示金牛座戀愛能量噴發，建議在七夕當天放4條紅線在床左邊，8條紅線在右邊，愛神就會從四面八方幫你找愛人，讓你快速遇到砰然心動的對象。

另外，中國搜狐網運勢專欄也分享，七夕桃花朵朵開的前3名生肖，將會有意想不到的情緣。

第3名：生肖虎

生肖虎熱情勇敢，總是積極表現自己，勇於接受挑戰不服輸，先天的智慧讓你走到哪裡都魅力十足。七夕開始，愛情好運會悄悄降臨，單身者有人替你介紹對象，有望尋到心儀之人，脫單機率高；有伴侶者在另一半的扶持下，事業力爭上游，共同打造美好生活。

第2名：生肖鼠

生肖鼠善於社交、善解人意，走到哪裡都很受歡迎。七夕開始，愛情運更旺，單身者有望遇到良緣，可能會有成熟穩重的異性追求；有伴侶者七夕時感情運佳，整個人喜氣洋洋，幸福感大大提升。

第1名：生肖馬

生肖馬七夕時將迎來最佳桃花運，會有意想不到的情緣。單身者魅力四射，容易得到異性青睞，建議多參加社交活動，遇到好桃花的機率更多；已婚者有另一半的疼愛會讓你心裡感到無比踏實。

屬鼠者七夕開始，愛情運更旺，單身者有望遇到良緣。（示意圖／ingimage）
屬鼠者七夕開始，愛情運更旺，單身者有望遇到良緣。（示意圖／ingimage）

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