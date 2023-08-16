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3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

聯合新聞網／ 即時報導
三星座最容易發財。示意圖。（路透）
三星座最容易發財。示意圖。（路透）

發大財是所有人的願望，《搜狐》分析最容易成為富人的三大星座，包括處女座、天蠍座、雙魚座，其中天蠍座是最盛產「老闆」的星座，打工不符合他們的霸道總裁氣質，他們享受賺錢，是行走的隱形富豪。

處女座

處女座擁有高效率、完美主義等特質，他們追求更好、更快、更成功，包括目標框架、執行細節，都會確保全面掌控，只要他們下定決心在某個領域深耕，就會成為非常出色的專家。處女座的人擁有反思精神，他們擅長從自己的失敗經驗中學習，並會借鑒他人的成功經驗，來加以提升自身的做法。

以他們這種個性而言，想成為富豪不是難事，也很可能取得不錯的社會地位，如股神巴菲特、阿里巴巴集團董事局主席馬雲等人都是處女座。若是處女座還沒有成功逆襲成為富豪也不要放棄，對他們而言，缺乏的絕不是成功的能力，而是一個清晰的目標，只要找到可以奮鬥的領域，下一個富豪就可能產生。

天蠍座

天蠍座是「最盛產老闆」的星座，打工不符合他們的霸道總裁氣質。比爾蓋茲就是典型的天蠍座，不遵從古板的規章制度，靠著冒險精神創造自己的新模式。天蠍座敢愛敢恨，投入事業的程度也是可以用癡迷形容，他們可以為了工作廢寢忘食，不服輸的特質讓他們不達目的不罷休。

天蠍座很有謀略，他們是十二星座裡最享受賺錢的星座，他們不願意只賺死薪水，而是享受多線賺錢的感覺，他們會讓錢生錢，天生擁有控制資金的能力。他們是行走的隱形富豪，如果還沒有發跡，那一定是時機還沒到，找到適合的賺錢方式，成為富豪指日可待。

雙魚座

雙魚座是十二星座裡最有造夢能力的星座，他們擁有他人無法比擬的共情能力，蘋果公司創始人史蒂夫·賈伯斯就是雙魚座，由於感性特質，他非常注重用戶體驗，將蘋果產品定為成「出售夢想而非產品」，因此創造商業版圖。

雙魚座擁有創業的潛力，只要找對入口，他們具備浪漫優勢，又有兼顧現實的考量，因此成為未來的富豪只是時間問題。

比爾蓋茲 馬雲 股神

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