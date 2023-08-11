低熱量、高纖維 除了蘋果…吃這9種水果甩肉

蘋果。（取材自ingimage）

天天5蔬果，專家議18歲以上成人，每天至少要吃三份蔬菜與兩份水果。而如果能在增加纖維攝入量的同時也幫助減肥，那就太好了！《元氣網》整理10項有助減重 的水果，想要減肥的人，可以選擇以下這些水果來維持均衡飲食兼體重控制。

1.蘋果

營養師劉怡里表示，蘋果的熱量低、維生素含量豐富，膳食纖維含量也不低，因此蘋果被視為「減肥聖果」。蘋果的果皮營養價值高，吃蘋果時建議連皮一起吃，對健康最有益。

蘋果是屬於低GI水果，適合糖尿病人、減肥的人、有三高問題的人食用，但如果是腸胃炎發作的人，則去皮後再吃即可。

2.奇異 果

奇異果維生素C含量高，也是低GI值水果，研究發現其具備緩減血糖 上升的效果。

它還含有豐富膳食纖維，可刺激腸道蠕動、加快脂肪分解速度使排便順暢，有助減輕體重。有人早上會以奇異果取代早餐，不過營養師提醒，若以奇異果取代早餐來瘦身，應同時配顆茶葉蛋，以免蛋白質攝取不足。

3.香蕉

香蕉富含膳食纖維，可促進腸胃蠕動、改善便秘、清除宿便；抗性澱粉會產生飽足感，可減少正餐及點心攝取，同時也有助於腸道保健、血糖、體重控制。

但營養師指出，抗性澱粉存在於青色未成熟的香蕉裡，隨著香蕉熟成抗性澱粉變少、糖份變高，所以想要減重的朋友要選擇未成熟的青色香蕉，才有這樣功效。且雖抗性澱粉有助體重控制，仍需注意熱量攝取，香蕉每根約90大卡，大量食用反而會攝取過多熱量，造成肥胖及腸胃不適。

4.芭樂

芭樂含有豐富的纖維、維生素、蛋白質和礦物質等營養成分，而且不含膽固醇。相較於蘋果、橘子和葡萄，這種水果含有的糖分更少。它是協助減重並促進身體新陳代謝的絕佳水果之一。

芭樂是協助減重並促進身體新陳代謝的絕佳水果之一。

圖／ingimage

芭樂是協助減重並促進身體新陳代謝的絕佳水果之一。

5.番茄

番茄富含抗氧化劑，有助於減少保留的水分並抑制瘦體素阻抗性（leptin resistance）。瘦體素是一種蛋白質，具有抑制食慾、控制體重的作用。

番茄熱量低；大番茄一顆熱量約29大卡；小蕃茄10顆（重量約133公克），熱量僅44大卡。膳食纖維含量高，相當於一碗煮熟高麗菜，維他命C相當於一顆橘子，是點心的好選擇。

6.芒果

芒果的糖分高，一般人認為芒果吃吃會容易胖。但芒果纖維也高，適合減重飲食。芒果還能降血壓並有助於血糖調節，這兩者都在新陳代謝中發揮作用。橋新陳代謝好，對於體重控制有直接幫助。

7.檸檬

富含維生素C的檸檬，許多人會把它視為美白的聖品。但其實檸檬中含有營養的物質也許多，最主要促進新陳代謝。多吃檸檬不但可以美白，還能瘦身，可說是一舉多得的一種水果，但在吃這種比較酸的水果時，記得絕不能空腹吃。

8.葡萄柚

葡萄柚是水果中，對減肥非常好的一種。葡萄柚的卡路里含量比較低，即便多吃了，也不會影響到瘦身。重點是葡萄柚中的鉀元素含量高，可以減少堆積在下半身的脂肪及水分，想要擺脫酪梨型的人不可錯過。

9.漿果類

漿果（藍莓、覆盆子、桑葚、黑醋栗、草莓等）熱量低、纖維含量高，一項研究顯示，與吃65大卡含糖零食的人相比，吃65大卡漿果的人，在晚餐時少吃了133卡路里。另一項追蹤20年、調查超過13萬名成年人飲食模式的研究，發現漿果是維持健康體重的最佳水果之一。

10.柑橘類

一顆中等橘子約含60大卡和3克纖維，而葡萄柚約含100大卡、4克纖維。柑橘類因高含水量和高纖維，被列為低升糖指數的水果，可穩定血糖、維持飽足感更久。