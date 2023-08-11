洗澡必聽見鄰居詭異聲音 他直呼超毛 釣出過來人揭真相

國外一名網友表示只要一洗澡就會聽到「鄰居的聲音」，但洗完澡就會消失；圖為示意圖。（取材自ingimage）

鄰居發出噪音對許多人來說是難以忍受的事。國外一名網友分享自身經歷，表示只要一洗澡，樓上鄰居就會「發出聲音」，但當他洗完澡，一切卻又恢復安靜，讓他直呼「毛骨悚然」。文章一出，有不少過來人現身說法，並揭開背後真相。

據《鏡報》報導，一名國外網友發文闡述自己有個詭異鄰居。他首先描述自己居住在公寓的最底層，跟停車場同一層，而該層樓另外還有三戶人家。「我們也有一些『灌木叢小花園』，讓我在晚上不會那麼害怕，因為能夠阻擋來自大馬路上的噪音」。

原PO接著道出讓他感到匪夷所思的經歷，表示樓上的鄰居基本上都很安靜，但每當他洗澡的時候，不管是在早上、中午、下午、凌晨、深夜哪個時段，樓上就會傳出走動、刮擦地板的聲音，「感覺像是在搬家具」。但奇怪的是，當原PO洗完澡，這些聲音幾乎立刻就停止了。

發現異常後，原PO多次測試，他在一天中的不同時間洗澡，包含短時間、長時間的測試，「我想看看鄰居是否因為我在某個時間洗澡或其他原因而生氣，才發出聲音；但不是，每次都如此」。原PO表示這狀況實在令人毛骨悚然，也納悶水管聲音是否真的太吵，並說自己有時也會聽到鄰居洗澡的聲音，但對他的生活影響不大。

文章一出，有網友表示自己有相同經歷，「同樣的事情也發生在我身上！每次我洗澡的時候，都會聽到很大聲的敲打聲和刮擦聲，但當我一洗完，什麼都不會聽到」。不少過來人則點出原因，「我在洗澡的時候也常聽到『鄰居的聲音』，可能是來自管道因水溫變化、水流湍急而發出的聲音」、「我家偶爾也會發生，聽起來像是連續短促的碰撞聲或震動聲，有時候會像是敲打聲」、「這是管道的聲音啦！整棟大樓只有我一個人住，但我洗澡的時候也會聽到類似的聲音」。