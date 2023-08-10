搭直升機、堆鈔票炫富 女嫁「乾爹」疾呼：別嫁窮人

克拉洛常在TikTok上炫富，影片中不是搭直升機就是開名車。（取材自TikTok）

一名女子嫁給了杜拜富豪「乾爹」，每天都過著非常豪奢的生活。她常常在社群媒體 上分享自己搭直升機、收到新車當禮物等影片，還提醒其他女性「千萬別嫁沒錢人」。

據「太陽報」（The Sun）報導，克拉洛（Sofia Kralow）經常在TikTok 上發影片炫富，而且絲毫不避諱自己就是嫁給了會在財務上資助她的「乾爹」（sugar daddy），還直接在影片中寫道「每天提醒大家千萬別嫁沒錢人」。

在克拉洛的TikTok影片中可以看到，克拉洛的另一半不僅用直升機接送她出國旅行，還送她跑車、YSL包包和各種珠寶名表。影片中有她走向勞斯萊斯、吃大餐、拿著一顆大鑽戒等炫富畫面。

這些炫富畫面吸引不少網友點擊留言，不過不少網友都在批評克拉洛的做法。有網友說：「難道我們要回到100年前，女人靠男人薪水生活的年代嗎？」「要錢就自己賺啊！」也有網友嗆說自己就能過得很好，不需要男人照顧自己，還有網友表示，如果是真的愛對方，對方有沒有錢根本不重要。

不過針對網友的留言克拉洛根本絲毫不在乎，她在另一部影片中拍攝自己坐在直升機上，旁邊堆滿現金鈔票的畫面，並在畫面上諷刺地寫下：「我為了那些酸民留言哭哭」。