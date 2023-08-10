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拜登看完「奧本海默」訪新墨州：願補償1945核爆實驗受害者

中央社／新墨西哥州9日電
拜登9日在新墨西哥州貝倫一家生產風塔的工廠發表談話。（路透）
拜登9日在新墨西哥州貝倫一家生產風塔的工廠發表談話。（路透）

拜登總統今天表示，他願意發放補助，給那些在核武測試期間因暴露輻射而患病的人，包括1945年測試世界首枚原子彈的新墨西哥州

美聯社報導，拜登今天在新墨西哥州貝倫（Belen）一家生產風塔的工廠講話時，做出上述表示。

他說：「我準備提供幫助，確保這些人得到照顧。」

新墨西哥州在美國歷史上作為核爆試驗場的地位，最近隨著關於「原子彈之父」奧本海默（J. Robert Oppenheimer）的電影「奧本海默」上映而受到更多關注。

拜登上周在德拉瓦州（Delaware）雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）度假時，觀看了這部電影。

新墨西哥州民主黨籍聯邦參議員魯詹（Ben Ray Lujan）談到，第1枚原子彈試爆時位於南方不遠處的情況。他還討論到修訂「輻射暴露補償法」Radiation Exposure Compensation Act），這項立法向冷戰期間因核武試驗或鈾礦開採而生病的人提供補償。

參院上月表決決定擴大賠償範圍，相關條款將把在武器測試期間暴露輻射的所謂「下風者」（downwinders）的醫療保健涵蓋範圍和賠償範圍，擴大到從新墨西哥州到關島的幾個新地區。

拜登表示，他告訴魯詹，他「準備提供幫助，確保這些人得到照顧」。

新墨西哥州 拜登 奧本海默

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