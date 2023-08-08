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波音星際飛機解決問題 預備明年3月首次載人飛行

中央社／華盛頓7日綜合外電報導
波音CST-100星際飛機，預計明年3月前進行首次載人飛行任務。圖為該飛機去年5月18日停放在佛州卡納維拉角太空軍基地。(美聯社)
波音CST-100星際飛機，預計明年3月前進行首次載人飛行任務。圖為該飛機去年5月18日停放在佛州卡納維拉角太空軍基地。(美聯社)

波音公司（Boeing）今天表示，「星際飛機」（Starliner）太空船已準備好在明年3月前進行首次載人飛行任務，不過實際發射日期將依發射窗口而定。

法新社報導，麻煩不斷的波音CST-100星際飛機飛行計畫已經數度延期，最終原定7月21日試飛載人送上國際太空站（ISS）。

然而，波音工程師在試驗期間發現一些新問題，包括降落傘系統瑕疵，以及這架太空船廣泛使用的線束膠帶在某些情況下易燃。

波音副總裁兼計畫經理納比（Mark Nappi）表示：「現在，根據目前計畫，我們預計會在明年3月初做好準備。」

他補充說，實際日期將依太空發射窗口而定，並將與美國國家航空暨太空總署（NASA）和搭載星際飛機的擎天神5號運載火箭（Atlas V）供應商「聯合發射同盟」（United Launch Alliance）共同決定。

納比解釋說，降落傘系統的「軟連結」（soft links）零組件已使用克維拉纖維（Kevlar）加固，並在縫合處予以改進。

波音原本希望去年就讓CST-100首次實現載人飛行任務，但最終只在去年5月首度讓這架太空船成功抵達國際太空站，機上沒有載人。

NASA在其太空梭（Space Shuttle）計畫結束後不久，2014年將打造往返國際太空站運輸工具的合約分別簽給波音和馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX），兩份合約價值都固定，分別是42億美元和26億美元。

在空窗期間，美國曾經只能仰賴俄羅斯的聯合號（Soyuz）火箭前往國際太空站。

SpaceX為此打造的「飛龍號」（Dragon）太空船在2020年試飛成功後，已開始為NASA提供運送太空人往返國際太空站的「計程車」服務。NASA如今希望能讓波音的星際飛機認證為第2架這類服務工具。

太空人 NASA SpaceX

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