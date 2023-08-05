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產後抑鬱症救星即將上市 FDA首次核准口服藥物

編譯俞仲慈／綜合5日電
FDA於4日首次核准一款抗憂鬱症口服新藥Zurzuvae，專門用於治療因分娩或懷孕而罹患嚴重憂鬱症的成年婦女，該藥需每天服用一次，療程14天。(取自Feinstein Institutes網站)
FDA於4日首次核准一款抗憂鬱症口服新藥Zurzuvae，專門用於治療因分娩或懷孕而罹患嚴重憂鬱症的成年婦女，該藥需每天服用一次，療程14天。(取自Feinstein Institutes網站)

據美聯社報導，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)4日首次核准一款抗憂鬱症口服新藥Zurzuvae，專門用於治療因分娩或懷孕而罹患嚴重憂鬱症的成年婦女，該藥需每天服用一次，療程14天。

FDA精神科藥物主任法爾基奧內(Tiffany Farchione)透過聲明表示：「對於許多陷入嚴重情緒障礙，甚至可能危及性命的婦女而言，口服藥物是一項有利選擇。」據了解，國內每年罹患產後憂鬱症的婦女多達40萬人，雖然多數患者一般會在數周內自行痊癒，但病情嚴重者症狀可能持續數月、甚至數年之久。

Zurzuvae(化學名zuranolone)係由Sage Therapeutics和百健製藥(Biogen)共同研發，而且Sage先前已單獨推出一款治療產後憂鬱症的靜脈注射劑，並於2019年獲得FDA核准，不過三天療程費用高達3萬4000元，加上物流供應問題，遲遲無法普及。

根據Zurzuvae臨床實驗結果，發現只要服藥四至六周，憂鬱症狀就會減緩，甚至許多患者只要服藥三天，症狀即明顯改善，包括嗜睡和頭暈等副作用也比靜脈注射更輕微。

紐約的39歲婦女薩哈爾‧麥克馬洪(Sahar McMahon)2021年底生下第二個女兒後，意識到自己情緒出狀況，她表示：「我是計劃性懷孕，我知道自己想要孩子，卻不想和他們接觸。」在確診產後憂鬱症後，她同意參加藥物臨床實驗，服用藥物短短數日後，憂鬱症狀獲得改善。

麥克馬洪表示：「就我而言，這是一項快速轉變，我剛剛醒來，感覺又回到原本的自己。」

耶魯大學精神病學家約克斯(Kimberly Yonkers)坦承Zurzuvae藥效顯著，連原本對抗憂鬱藥物都沒反應的婦女，也可能發揮藥效，不過她提出質疑表示：「問題在於我們不知道服藥45天之後，會發生什麼事，患者可能狀況很好，也可能舊疾復發。」呼籲FDA應要求藥廠提供更多服藥後期的臨床數據。

雖然Zurzuvae已獲得FDA核准上市，但藥廠尚未公布售價，約克斯表示，價格是攸關是否列入處方箋藥範圍的主要關鍵。

憂鬱症 FDA 耶魯大學

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