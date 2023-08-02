3星座超冷酷：天秤裝公平、水瓶以牙還牙回敬你

看似好相處，其實超冷酷無情！3星座其實心最冷。(取材自pexels)

在人才濟濟的新世代中，很難一眼就認出誰是敵人、誰是友。所以對於每個人，多數人都習慣築一道自己的心牆面對身邊的所有人事物。這也不能怪以下3個星座，表面看似謙遜有禮，卻是最冷血無情。

天秤座／有距離的友善

天秤座是一個友善大使，在任何場合、朋友聚會，總會扮演著好好先生、小姐的樣子，總會將自己最好的一面呈現在大家眼前。這似乎跟無情、薄情沒辦法對上，因為天秤座總是用溫和謙遜的態度去對待這個世界，禮貌是自己生活的一個習慣。

但多數人不知道的天秤座，內心其實挺封閉的，看似溫文儒雅，這其實是要保持一定的友善距離，不願意透露自己太多隱私 與內心世界的界線；天秤座沒有太過於炙熱的感情，更沒有嫉妒、暴怒、報復等的負面，因為內心的秩序不允許自己本身擁有這樣的特質被外界所影響。

水瓶座／以牙還牙的灑脫

水瓶座其實在對待人事物上，是非常灑脫的。因為在水瓶座的心裡總是會告訴自己「得之我幸，失之我命」將其人事物看得非常淡薄。能想像一個水瓶，真的就像個瓶子，給他冷水、給他熱水、給他什麼就還以什麼，取決於對待水瓶座的態度。

在水瓶座來看，所有人事物，只要順其自然就好，畢竟強扭的瓜不甜這道理，深深烙印在水瓶座的基因裡面。絕對不會想要去熱臉貼冷屁股，更不會因為對方放棄自己美好的未來，要說水瓶座冷血也好、自私也好；灑脫的水瓶座走的是且走且珍惜的路線。

射手座／疼愛自己才是王道

射手座會讓人感到薄情，因為有著嚮往自由的執著上，會給大家既定印象。但事實上，射手座對於自由不束縛的想法，也會用在任何地方。害怕自己太過投入、太過執著，就被別人抽身離開的那種不安全感。因為害怕自己太過投入情感而不主動投入太多，這也算是一個保護機制，不需要為一段感情讓自己遍體鱗傷，更不會因為失敗與否就去折磨自己的內心。

在射手的冷血基因來看，自己的感受度才是最重要的，其餘人給的都是多的福利 。如果能夠快樂的相處就相處，覺得不適合該撤就撤，「人生在世，好好疼愛自己才是王道」。