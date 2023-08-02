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農曆鬼月近了 4生肖走衰運 當心半夜「4不要」

記者賴香珊／南投2日電
農曆7月晚上少出門，半夜不要吹口哨、不要穿黑色服裝，入住外地不要半夜洗衣外出，更不要去海邊。(本報資料照片)
農曆7月晚上少出門，半夜不要吹口哨、不要穿黑色服裝，入住外地不要半夜洗衣外出，更不要去海邊。(本報資料照片)

再過兩周迎來農曆7月，也就是俗稱的「鬼月」，台灣民俗專家廖大乙家提醒，今年是特殊的「黑兔雙春閏二月」，不是好年冬，鬼月更要小心行事，尤其肖兔、雞、鼠、馬者走衰運，16日鬼門開後盡量少出門，懂得趨吉避凶才能避免惹禍上身。

廖大乙指出，今年節氣有2個立春，還有閏二月，台語俗諺「雙春加一閏，不是好年冬」；且今年非金兔年，而是逢「水兔（黑兔）」當值，形成特殊的「黑兔雙春閏二月」，在磁場、能量、氣候等方面都變化較為劇烈，又碰上鬼月更要當心。

而今年農曆7月初一落在8月16日，當天也就是俗稱的「鬼門開」，民俗宗教上，民眾普遍都知道，鬼月期間更要小心行事，尤其白天陽氣旺、晚上陰氣盛，然在鬼月，又對生肖屬兔、雞、鼠、馬的人影響更明顯，必須特別注意。

廖大乙說，癸卯兔年正沖太歲肖兔、雞者，偏沖肖鼠、馬者，這4生肖本來時運就低、氣場也較弱，碰上鬼月更容易走衰運，有破財或意外等狀況，因此建議在鬼月期間要懂得趨吉避凶，非必要就少出門，有出門得更謹慎，且別太晚回家。

倘若太陽下山、天黑之後，真的有事情必須出門，不妨能戴上帽子「防煞」，因為人都有「天靈蓋」，天靈蓋是保護肉體三魂七魄的大門，戴上帽子就像多了道安全門，同時也喬裝易容，降低被陰陽界的冤親債主認出可能招惹沖煞的機率。

廖也提醒，一般民眾農曆7月晚上也是盡量少出門，尤其半夜不要吹口哨，也不要穿得「黑麻麻」，亮色衣物較適合；若去旅遊住宿，進門前一定要記得先敲3下門告知，入住外地不要在半夜洗衣，更不要去海邊踏浪戲水，敬畏度過農曆7月。

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