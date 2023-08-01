很傻很天真？這3個星座實際上是心機girl

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有些女生是天然呆，而有些女生看似好傻好天真，其實內心跟明鏡似的，隨時都在想怎樣才對自己有利。「搜狐網」運勢專欄提到有三星 座「表面傻傻惹人愛，卻是心機girl」，快看看有誰上榜。

雙魚座 扮天真只為男人

雙魚女很懂得如何討人喜歡，她們永遠看來一副人畜無害的模樣，實則是藉機會表現自己。雙魚女最擅長的就是適時示弱，扮豬吃老虎達到想要的目的。

雙魚女不管年紀大小，看起來都一臉天真，嘟嘴、嬌嗔，甚至再加上幾滴眼淚，這是她們用來對付男人的秘密武器。但不管是內心真的很天真，或是裝天真，雙魚女都沒有太邪惡的目的，她們的天真只用在男人身上，希望男人想保護她們。

天秤座 討厭妳還能扮閨密

天秤女看起來很友善，似乎和任何人都友好，但她們內心通常是個「傲嬌小公主」，她們很在意自己的利益，可能你某件事惹到她卻不自知，她會在表面繼續和你好來好去，但內心可能已經默默把你拉進黑名單。

天秤女表面看起來笑容可掬，其實內心城府很深，她們不會把心事寫在臉上，非常善於管理自己的情緒，因此沒有人可以猜透她們的心思。天秤女擅長計算分析，對每件事都很有想法，相處久了才會發現她們和表面是兩種人。

摩羯座 小本本翻舊帳補刀

摩羯女比較高冷，也很清醒，她們不太與人爭吵，看似友善很好相處。但其實摩羯女內心總是有一個小本本，會把各種事情一筆筆條列記清楚，如果你得罪了她，要當心她翻舊帳，在背後捅你一刀。

摩羯女話不多，表面看來不太計較，但其實內心纏纏繞繞「九拐十八彎」，也會默默盤算發生的一切。摩羯表面看起來單純，但說話卻不太直白，她們內心有很多陰暗面，不願意讓別人看到，因此常常戴著面具。