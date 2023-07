「芭比」蟬聯票房冠軍 北美今年最火紅電影第4名

「芭比」約9300萬美元再奪北美周末票房冠軍。(美聯社)

風頭正勁的「芭比 」(Barbie)自7月21日首映後穩居單日北美票房榜首,並成為今年5月中旬以來首部蟬聯北美周末票房冠軍的影片。

據票房統計網站Box Office Mojo7月30日發布的電影市場數據,32部影片北美周末票房(28日至30日)報收約2.12億美元,雖較前一周末下跌近32%,仍創下2023年迄今北美周末票房第二高位。

奇幻愛情喜劇片「芭比」第二個上映周末票房環比下跌近43%,以約9300萬美元再奪北美周末票房冠軍,在該統計周期北美總票房中占比超過四成。目前該片北美累計票房約3.51億美元,登上2023年度北美地區票房排行榜第4位,料將很快超越暫居前列的兩部漫威超級英雄電影「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol.3)和「蜘蛛人:穿越新宇宙」(Spider-Man:Across the Spider-Verse)。在全球票房方面,「芭比」則以約7.75億美元迅速升至2023年度排行榜第三位,以其當前攬金速度,再進一步亦指日可待。

「奧本海默」北美累計票房約1.74億美元。(美聯社)

歷史傳記劇情片「奧本海默 」(Oppenheimer)第二個上映周末票房環比下跌約44%,以約4620萬美元續居本期榜單次席。目前該片北美累計票房約1.74億美元,總票房已突破4億美元。

迪士尼 奇幻恐怖喜劇片「幽靈公館」(Haunted Mansion)以約2420萬美元首映周末票房摘得本期榜單季軍。這部28日亮相的新片開畫反響平平,目前主要電影網站對其評價僅為IMDb評分6.3、MTC評分48、爛番茄新鮮度42%,CinemaScore打分為B+。

「幽靈公館」摘得北美票房季軍。(美聯社)

改編自真實事件的傳記劇情動作片「自由之聲」(Sound of Freedom),此番以約1241萬美元周末票房從上期榜單季軍退居本輪排名第4位,迄今總票房約1.49億美元。

動作冒險片「不可能的任務:致命清算 第一章」(Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One)隨著上映影院數量大幅減少,周末票房環比下跌近45%,以約1073萬美元從上期榜單第4名降至本輪排名第5位。目前該片北美累計票房約1.39億美元,總票房現約4.49億美元。

28日上映的另一部新片「Talk to Me」緊隨其後,以約1003萬美元首映周末票房躋身本期榜單第6位。目前主要電影網站對這部驚悚恐怖片評價為IMDb評分7.5、MTC評分76、爛番茄新鮮度95%,CinemaScore打分為B+。