「芭比」蟬聯票房冠軍 北美今年最火紅電影第4名

「芭比」約9300萬美元再奪北美周末票房冠軍。(美聯社)

風頭正勁的「芭比 」（Barbie）自7月21日首映後穩居單日北美票房榜首，並成為今年5月中旬以來首部蟬聯北美周末票房冠軍的影片。

據票房統計網站Box Office Mojo7月30日發布的電影市場數據，32部影片北美周末票房（28日至30日）報收約2.12億美元，雖較前一周末下跌近32%，仍創下2023年迄今北美周末票房第二高位。

奇幻愛情喜劇片「芭比」第二個上映周末票房環比下跌近43%，以約9300萬美元再奪北美周末票房冠軍，在該統計周期北美總票房中占比超過四成。目前該片北美累計票房約3.51億美元，登上2023年度北美地區票房排行榜第4位，料將很快超越暫居前列的兩部漫威超級英雄電影「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol.3）和「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man：Across the Spider-Verse）。在全球票房方面，「芭比」則以約7.75億美元迅速升至2023年度排行榜第三位，以其當前攬金速度，再進一步亦指日可待。

「奧本海默」北美累計票房約1.74億美元。(美聯社)

歷史傳記劇情片「奧本海默 」（Oppenheimer）第二個上映周末票房環比下跌約44%，以約4620萬美元續居本期榜單次席。目前該片北美累計票房約1.74億美元，總票房已突破4億美元。

迪士尼 奇幻恐怖喜劇片「幽靈公館」（Haunted Mansion）以約2420萬美元首映周末票房摘得本期榜單季軍。這部28日亮相的新片開畫反響平平，目前主要電影網站對其評價僅為IMDb評分6.3、MTC評分48、爛番茄新鮮度42%，CinemaScore打分為B＋。

「幽靈公館」摘得北美票房季軍。(美聯社)

改編自真實事件的傳記劇情動作片「自由之聲」（Sound of Freedom），此番以約1241萬美元周末票房從上期榜單季軍退居本輪排名第4位，迄今總票房約1.49億美元。

動作冒險片「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible－Dead Reckoning Part One）隨著上映影院數量大幅減少，周末票房環比下跌近45%，以約1073萬美元從上期榜單第4名降至本輪排名第5位。目前該片北美累計票房約1.39億美元，總票房現約4.49億美元。

28日上映的另一部新片「Talk to Me」緊隨其後，以約1003萬美元首映周末票房躋身本期榜單第6位。目前主要電影網站對這部驚悚恐怖片評價為IMDb評分7.5、MTC評分76、爛番茄新鮮度95%，CinemaScore打分為B＋。