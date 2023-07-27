住2晚15萬元 全球最貴飯店套房在賭城 網酸根本不值得

套房擁有超長沙發，可容納40至50人。(影片截圖)

「賭城」拉斯維加斯的「棕櫚賭場度假村」（Palms Casino Resorts）的最高級房型，兩晚要價15萬美元起，為全世界最貴的住宿房型，有不動產經紀人和YouTuber 特地前往參觀並拍片大肆讚嘆，對此，網友似乎不埋單，認為「根本不值」。

紐約郵報報導，這間最貴豪華套房「Empathy Suite Sky Villa」位在棕櫚賭場度假村頂部兩層，由英國著名前衛藝術家赫斯特（Damien Hirst）所設計，占地面積達836平方公尺，房間內包括六件赫斯特的原創作品，光是藝術品就要價3600萬至3900萬美元。

YouTuber耶爾馬澤（Enes Yilmazer）5月發布參觀影片，稱房內有兩間特大號床臥室、私人游泳池和天台，還能透過落地窗欣賞拉斯維加斯大道的壯麗景色。

套房空間以蝴蝶為主題，還配有24小時全天候管家、遊戲間、私人電影院 、鹽療室、健身 房和兩間按摩室。

耶爾馬澤在影片中從房間的主休息區開始介紹，指著舖有金星灰色大理石的地板和他見過有史以來「最長的沙發」，稱光是這個空間就可以招待至少40至50人。

此外，耶爾馬澤說，這間套房最酷的特色為，從陽台延伸出去的懸臂式室外泳池，可以邊游泳邊俯瞰拉斯維加斯大道。