把星巴克當免費公廁？日本祭「1策略」對付 廁所門裝密碼鎖

日本一家星巴克在廁所安裝密碼鎖，而密碼就藏在收據中。(歐新社)

外出旅遊最怕找不到廁所，有些人會跑到超商 或餐廳借洗手間，卻也為店家帶來不少麻煩。近日，一名日本 網友到星巴克 消費時發現「奇特狀況」，只見廁所門被安裝了密碼鎖，必須從收據上找到「通關密語」才可入內，神奇的應對策略也讓推主嘖嘖稱奇。

日本一名推主在推特上分享照片，日前他到東京御徒町的一間星巴克時，發現店內的廁所門被裝了密碼鎖，詢問後才知道，原來廁所的「通關密語」就藏在收據上，若顧客想要上廁所，只要從收據上找到「廁所的密碼」，就能安心如廁。

推主感嘆，「嗯…看來這樣的狀況發生了很多次…」，為減少消費者「只借廁所、不消費」的狀況出現，店家也是想盡了辦法應對。推主也透過貼文呼籲，公廁的數量本來就少，加上近來遊客人數增加，只到咖啡廳借廁所卻不消費的人就變多了，這樣可能會為有消費的顧客造成麻煩。

貼文掀起討論，日本網友對店家的策略感到驚訝，「我是第一次知道有這種狀況」、「第一次看到這種策略，如果不清楚的話，完全不知道該怎麼辦」、「非常好的預防措施」，也有人吐槽，「我覺得這樣很好，但密碼是每天都改嗎？不然就沒意義了」、「我都會直接丟掉收據耶，如果是我遇到的話，不就不能去洗手間了」、「其實也滿好破解的，門口撿一張收據就行了」。

部分網友也透露，在國外很多店都採廁所密碼制，藉此降低只借洗手間的狀況發生，「國外的麥當勞、星巴克等餐廳都是這樣的」、「外國很多店都是這樣」、「遊客比較多的地方大多都會這樣做」。