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五年後哪個生肖最有錢？ 這生肖「大器晚成」勇奪第一

聯合新聞網／ 即時報導
有些生肖命中帶財，有些需歷經波折，待克服難關方能勢如破竹。示意圖。(路透)
有些生肖命中帶財，有些需歷經波折，待克服難關方能勢如破竹。示意圖。(路透)

許多人每年的生日願望都會有個長久不變的選項，那就是「賺大錢」。不過其實致富這件事也跟生肖息息相關，有些生肖生來便帶財，有些雖然看似生活不順遂，但等到順利突破難關後，財運將源源不絕的迎向他，中國媒體搜狐網的運勢專欄提到，在未來五年裡若擁有汽車、房子和儲蓄，將會有很大的運氣可致富，以下就來看看被點名的四個生肖！

第四名：牛

屬牛的人生來勤奮、踏實，不愛抱怨，只要繼續埋頭苦幹，幸運女神一定會照顧他們。因此在五年後，累積了豐富的人生閱歷，便能趁此機會好好發展自己事業，再加上運氣降臨，財運自然滾滾來。

第三位：虎

虎年出生的人非常聰明，霸道的個性雖然讓他們看起來很獨立，但卻無法隱藏他們滿身的才華。只要他們安分守己不要惹事，日後都能過上好日子。越發成熟的老虎，連帶著運勢也漸漸上升，沒有意外的話，老虎在五年後就能衣食無憂地生活了。

第二名：豬

屬豬的人不光非常聰明，還有著旁人沒有的才能。待人友善，在生活中很受歡迎。加上屬豬的人天生帶福星，事業有成。只要不讓自己困在過去經歷的挫折和失敗中，想辦法克服它，在五年後，便能獲得良好的發展機會，到時若可以緊抓送到手中的機會，就能使財富翻倍，從此過上富裕的生活。

第一名：蛇

生肖為蛇的人，聰明能幹、心思縝密，且直覺很強。蛇又被稱為「小龍」，說明其人生中必有福氣相伴。不過如此有福氣的蛇，命中注定得歷經坎坷，在年輕時，工作十分忙碌生活卻毫無起色，到了中年以後才得以致富度過平穩的晚年生活。因此在五年後，蛇過去的所有辛勞都將得到回報，可以賺很多錢。

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