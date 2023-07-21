研究：格陵蘭島曾經無冰 顯示冰層融化風險更高

全球今夏受熱浪侵襲，連日高溫使得格陵蘭的冰層快速融解，位於伊魯利薩特的艾奇冰川每日都可見到崩落的景象。（記者余承翰／攝影）

美國佛蒙特大學（University of Vermont）今天發表的新研究指出，在近代地質史中，格陵蘭 島很大一部分地區曾是一片無冰的苔原，或許有過林木，還有長毛猛瑪象漫步。

這顯示格陵蘭島（Greenland）的冰層比先前所想的更容易受到人類導致的氣候變遷 所影響，而且更可能在數世紀內發生不可逆轉的迅速融化。

法新社報導，人們長期以來都認為，格陵蘭島在過去250萬年間一直是座堅不可摧的寒冰堡壘，但一支國際研究團隊訝異地發現，不過41.6萬年前，格陵蘭島還是一片充滿綠意的土地。

這項研究發表在「科學」（Science）期刊，共同主導撰寫論文的佛蒙特大學科學家畢爾曼（Paul Bierman）說：「想要了解未來，就必須了解過去。」

了解格陵蘭島的過去，對於預估島上的巨大冰層未來在氣候暖化 的情況下會如何變化、有多快融冰非常重要。格陵蘭島的冰若融化，海平面恐怕會上升約23英尺（約7公尺），屆時全球每個沿海地區都有風險。

這項研究有賴於「世紀營」（Camp Century）科學家在格陵蘭島西北部地表下1390公尺處採掘出來的一段冰芯。

「世紀營」是在1960年代運作的美國秘密軍事基地。而這段含有土壤和岩石的12英尺（約3.66公尺）長的管狀物被遺忘在冰櫃中，直到2017年才被發現。

科學家們發現，冰芯中不僅含有沉積物，還有樹葉和苔蘚，這是當時地面景觀沒有冰的鐵證。

研究人員數十年來都未接觸到這份珍貴的樣本。但畢爾曼說，某種程度上這也是「天意」，因為用於測定冰芯年代的尖端技術最近才出現。

畢爾曼說：「格陵蘭島的過去保存在12英尺的凍土裡，暗示地球會有一個溫暖、潮濕、大部分無冰的未來…除非我們能大幅降低大氣中二氧化碳的濃度。」