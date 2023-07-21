我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

減少依賴中俄 葉倫:美希望友岸外包納入新興經濟體

道指連漲10天 全周上漲逾2%

研究：格陵蘭島曾經無冰 顯示冰層融化風險更高

中央社華盛頓20日綜合外電報導
全球今夏受熱浪侵襲，連日高溫使得格陵蘭的冰層快速融解，位於伊魯利薩特的艾奇冰川每日都可見到崩落的景象。（記者余承翰／攝影）
全球今夏受熱浪侵襲，連日高溫使得格陵蘭的冰層快速融解，位於伊魯利薩特的艾奇冰川每日都可見到崩落的景象。（記者余承翰／攝影）

美國佛蒙特大學（University of Vermont）今天發表的新研究指出，在近代地質史中，格陵蘭島很大一部分地區曾是一片無冰的苔原，或許有過林木，還有長毛猛瑪象漫步。

這顯示格陵蘭島（Greenland）的冰層比先前所想的更容易受到人類導致的氣候變遷所影響，而且更可能在數世紀內發生不可逆轉的迅速融化。

法新社報導，人們長期以來都認為，格陵蘭島在過去250萬年間一直是座堅不可摧的寒冰堡壘，但一支國際研究團隊訝異地發現，不過41.6萬年前，格陵蘭島還是一片充滿綠意的土地。

這項研究發表在「科學」（Science）期刊，共同主導撰寫論文的佛蒙特大學科學家畢爾曼（Paul Bierman）說：「想要了解未來，就必須了解過去。」

了解格陵蘭島的過去，對於預估島上的巨大冰層未來在氣候暖化的情況下會如何變化、有多快融冰非常重要。格陵蘭島的冰若融化，海平面恐怕會上升約23英尺（約7公尺），屆時全球每個沿海地區都有風險。

這項研究有賴於「世紀營」（Camp Century）科學家在格陵蘭島西北部地表下1390公尺處採掘出來的一段冰芯。

「世紀營」是在1960年代運作的美國秘密軍事基地。而這段含有土壤和岩石的12英尺（約3.66公尺）長的管狀物被遺忘在冰櫃中，直到2017年才被發現。

科學家們發現，冰芯中不僅含有沉積物，還有樹葉和苔蘚，這是當時地面景觀沒有冰的鐵證。

研究人員數十年來都未接觸到這份珍貴的樣本。但畢爾曼說，某種程度上這也是「天意」，因為用於測定冰芯年代的尖端技術最近才出現。

畢爾曼說：「格陵蘭島的過去保存在12英尺的凍土裡，暗示地球會有一個溫暖、潮濕、大部分無冰的未來…除非我們能大幅降低大氣中二氧化碳的濃度。」

格陵蘭伊魯利薩特的冰峽灣是世界上最活躍的冰川之一，同時也是科學家觀察氣候變化的重...
格陵蘭伊魯利薩特的冰峽灣是世界上最活躍的冰川之一，同時也是科學家觀察氣候變化的重要地點。(記者余承翰／攝影)

格陵蘭 氣候變遷 暖化

上一則

96歲傳奇歌手東尼班奈特辭世…獲20座葛萊美獎 女神卡卡合作成回憶

下一則

社群媒體活躍用戶增加 研究：全球達到近50億人

延伸閱讀

與母親搭郵輪

與母親搭郵輪
佛蒙特爆世紀洪災 首府水壩叫急 水位逼近壩頂

佛蒙特爆世紀洪災 首府水壩叫急 水位逼近壩頂
佛蒙特州大雨引發洪災 拜登宣布緊急狀態

佛蒙特州大雨引發洪災 拜登宣布緊急狀態
暴雨引發洪災 佛蒙特州水壩恐怕撐不住

暴雨引發洪災 佛蒙特州水壩恐怕撐不住

熱門新聞

有的星座越是碰到無能的丈夫，越是喜歡對方。示意圖。（取材自中國青年報）

12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」

2023-07-17 02:11
專欄點名三大笑面虎星座。（示意圖／取材自ingimage）

都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗

2023-07-19 03:05
有民眾在路上發現「不明怪石」，近看才發現是隻爆毛綿羊。（取材自Edgar's Mission臉書）

路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了

2023-07-16 00:38
厄瓜多一對情侶搭乘空中纜車渡河時，當場脫褲發生性行為。（截圖自推特）

纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天

2023-07-14 00:38
布萊德彼特身穿了翠鳥綠針織馬球衫搭配同色麂皮騎士外套，少不了的是一副增添帥氣魅力的Tom Ford飛行員框太陽眼鏡。(取材自溫布頓與ATP tour臉書)

溫網場邊的「貴公子」：小布放送熟男魅力、金宇彬帥穿雙排扣外套

2023-07-17 02:20
小笠原祐子。（取材自推特）

全球最高齡女優 88歲奶奶下海拍AV「只跟帥哥做」

2023-07-17 03:32

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
這個「星女郎」從小美到大 曾被全校圍觀…遭諷：太漂亮成績不會好

這個「星女郎」從小美到大 曾被全校圍觀…遭諷：太漂亮成績不會好
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到

季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到