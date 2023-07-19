都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗

專欄點名三大笑面虎星座。（示意圖／取材自ingimage）

人心難測，生活中你會發現有些人的城府很深，外表看似無害，平時裝得無辜可憐的樣子，卻常在關鍵時刻擺你一道，讓人覺得很「腹黑」。日前中國媒體搜狐網的運勢專欄就點名這三大星座就是外表善良，內心陰暗的的笑面虎。

1.巨蟹座

專欄表示，巨蟹座的人表面上看起來特別好，特別溫柔可愛，實際上是一個非常腹黑的星座，他們最會偽裝，尤其是看似人畜無害，實際上城府特別深，看似與世無爭很佛系，對自己喜歡的事物面前，會偽裝成很謙讓的樣子，讓對方放鬆警惕。

但他們始終是不願意吃虧的，就算當面不爭不搶，背地裡也會暗下功夫，到最後他們如願以償了依然會裝作毫不知情，既不得罪人也達到了自己的目的，十分的精明，通常是當面一套背後一套。

所以專欄提醒，他們就像是一個笑面虎一樣，笑裡藏刀，雖然對你說著好聽的話，但是內心卻在想著陰暗的計劃，這樣的巨蟹座，最好少去招惹！

2.天蠍座

專欄透露，他們總是洋溢著微笑，他們善於交際，把每個人都哄得非常開心，完全無法得知他們到底跟誰比較好，根本就是個兩面人。

所以專欄提醒，你不要看到天蠍座一副熱心腸的樣子就被迷惑，或許在他們的微笑背後藏著大的陰謀。天蠍座是一個不愛動怒的人，所以很難看到天蠍座和人發生正面的衝突，其實天蠍座會把每個人的不好都記住，然後會在背後進行報復，雖然有時候看似很平常的一件事，天蠍座會記在心裡，然後就開始暗箭傷人，讓別人察覺不出來！

專欄認為，天蠍們並不會允許自己向別人展現出自己的真實情緒，很多人都不是很清楚天蠍們在想些什麼，他們往往都會像一條毒蛇，在暗處觀察身邊的每一個人，在對方不知不覺中讓對方進入自己的圈套。

3.雙子座

專欄寫道，雙子座在平時通常人緣都不錯，口才好又懂得說話，在和他人交際的過程中，非常得體，總擺出一副沒有攻擊性，溫和友善的一面，可在內心根本不把你放在眼裡，雙子座的人城府極深，他們絕對不會輕易地表現出自己的真心，不管對誰，他們都保持一種不溫不火的狀態，是名副其實的笑面虎。

專欄還透露，雙子座的朋友們表面上看起來樂觀開朗，充滿了活力，實際上，從內心來看，雙子座並不是一個簡單的星座，他們都是表面一套，背後一套，如果有人敢惹到了雙子座，他們就會變得異常暴躁，充滿了復仇的情緒，會變的讓人認不出！

專欄提醒，他們最腹黑，公認的笑面虎，不要被他們的表象所欺騙！