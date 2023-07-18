色色？鬧鬼？旅客河北飯店洗澡 驚見浴室「滿滿手印」

浴室的玻璃因為熱蒸汽的關係而顯現出許多的手掌印。(取材自小紅書)

日前中國有一名網友入住了秦皇島的一家酒店，正當他在浴室準備放熱水洗澡時，驚見玻璃上出現了滿滿的「鬼手印」，差點嚇死。照片曝光後，網友回應「有點色氣」，懷疑是一場激烈的戰鬥留下的手印。

有一名中國網友在小紅書 發文抱怨，表示他在秦皇島萬豪度假酒店洗澡時，驚見浴室的玻璃上，出現一個又一個的手掌印，讓他直呼「打掃的人能不能擦一下玻璃啊！真的會被嚇死」。從照片中可見，浴室的玻璃因為熱蒸汽的關係，而逐漸顯現出許多的手掌印，細數至少有10多個，這些手掌印交疊散佈在浴室的玻璃上，令人毛骨悚然。

照片PO出後，引起熱烈迴響，不少網友點出「手都數不過來了，這是多少愛情故事啊」、「不用怕這是愛情動作片不是鬼片」、「這身高不會是兩個男的的吧」、「你看評論區，一半黃一半鬼」、「看得出很激烈」、「多少有點狂野了，戰況很激烈啊」。

曾經有過同樣經驗的網友則回應，「這事我經歷過，去深圳大鵬拍婚紗照，住的酒店有浴缸，浴缸上面有面玻璃對著床，我們拍完婚紗照太累了，回來洗了澡就睡覺，沒有留意到上面的印子，半夜起來上廁所看到一堆手印，嚇得我頭髮都豎起來了，後面認真的看了，才發現是愛情故事，旁邊還有兩個橢圓的球形印子」、「記得很多年前住海友，洗澡時水蒸氣在鏡子上，印出了個大大的help，沒把我嚇暈」。

因此有網友得出結論表示「所以酒店的門窗才是最髒的東西」。