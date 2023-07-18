我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約曼哈頓下東城傳連續槍響 傷亡不明

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

色色？鬧鬼？旅客河北飯店洗澡 驚見浴室「滿滿手印」

聯合新聞網／綜合報導
浴室的玻璃因為熱蒸汽的關係而顯現出許多的手掌印。(取材自小紅書)
浴室的玻璃因為熱蒸汽的關係而顯現出許多的手掌印。(取材自小紅書)

日前中國有一名網友入住了秦皇島的一家酒店，正當他在浴室準備放熱水洗澡時，驚見玻璃上出現了滿滿的「鬼手印」，差點嚇死。照片曝光後，網友回應「有點色氣」，懷疑是一場激烈的戰鬥留下的手印。

有一名中國網友在小紅書發文抱怨，表示他在秦皇島萬豪度假酒店洗澡時，驚見浴室的玻璃上，出現一個又一個的手掌印，讓他直呼「打掃的人能不能擦一下玻璃啊！真的會被嚇死」。從照片中可見，浴室的玻璃因為熱蒸汽的關係，而逐漸顯現出許多的手掌印，細數至少有10多個，這些手掌印交疊散佈在浴室的玻璃上，令人毛骨悚然。

照片PO出後，引起熱烈迴響，不少網友點出「手都數不過來了，這是多少愛情故事啊」、「不用怕這是愛情動作片不是鬼片」、「這身高不會是兩個男的的吧」、「你看評論區，一半黃一半鬼」、「看得出很激烈」、「多少有點狂野了，戰況很激烈啊」。

曾經有過同樣經驗的網友則回應，「這事我經歷過，去深圳大鵬拍婚紗照，住的酒店有浴缸，浴缸上面有面玻璃對著床，我們拍完婚紗照太累了，回來洗了澡就睡覺，沒有留意到上面的印子，半夜起來上廁所看到一堆手印，嚇得我頭髮都豎起來了，後面認真的看了，才發現是愛情故事，旁邊還有兩個橢圓的球形印子」、「記得很多年前住海友，洗澡時水蒸氣在鏡子上，印出了個大大的help，沒把我嚇暈」。

因此有網友得出結論表示「所以酒店的門窗才是最髒的東西」。

小紅書

上一則

12星座誰最會錯失良機 天秤寧願禮讓、這星座「跨不出關鍵一步」

延伸閱讀

理財百科／打點5地方 房子賣更高價

理財百科／打點5地方 房子賣更高價
河北無辜男童遭跳樓者砸中昏迷7天 網怒：死都還要拉個墊背的

河北無辜男童遭跳樓者砸中昏迷7天 網怒：死都還要拉個墊背的
北海道飯店驚見斷頭男屍 生前愛穿女裝 剛跑完派對就被殺

北海道飯店驚見斷頭男屍 生前愛穿女裝 剛跑完派對就被殺
浴室放錯物品「小心招壞運」濕拖把是大忌、植物容易枯萎還長蟲

浴室放錯物品「小心招壞運」濕拖把是大忌、植物容易枯萎還長蟲

熱門新聞

日本網站「占TV」列出了最嚴格保密的星座排行。（ingimage）

12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊

2023-07-11 23:01
有的星座越是碰到無能的丈夫，越是喜歡對方。示意圖。（取材自中國青年報）

12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」

2023-07-17 02:11
厄瓜多一對情侶搭乘空中纜車渡河時，當場脫褲發生性行為。（截圖自推特）

纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天

2023-07-14 00:38
出門要帶什麼東西，跟星座也有關係？示意圖。（中新社）

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

2023-07-13 04:20
有民眾在路上發現「不明怪石」，近看才發現是隻爆毛綿羊。（取材自Edgar's Mission臉書）

路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了

2023-07-16 00:38
不同星座的人，對吃東西展現的速率也不一樣。示意圖。（取材自ingimage）

12星座「吃東西快慢」排行 巨蟹愛趁熱吃、這星座一餓就撲上去

2023-07-14 03:50

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」

12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招