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溫網／謝淑薇奪女雙冠軍 大滿貫第6冠到手

溫網冠軍是阿爾卡拉斯的 男網「Big3時代」即將告終？

中央社／倫敦16日綜合報導
阿爾卡拉斯第2次在大滿貫賽封王。(Getty Images)
阿爾卡拉斯第2次在大滿貫賽封王。(Getty Images)

西班牙新生代球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz） 16日鏖戰5盤後力擒塞爾維亞巨星約克維奇（Novak Djokovic），在溫布頓網球錦標賽男單封王，讓約克維奇溫網五連霸和8度封王夢碎，也吹響男子網壇世代交替的號角。

這場決賽雙方纏鬥了4小時42分鐘後，阿爾卡拉斯才以1：6 、7：6（8：6）、6：1、3：6、6：4力克約克維奇，第二次贏得大滿貫賽金盃。

約克維奇比世界排名第一的20歲新生代好手阿爾卡拉斯年長16歲，是50年來大滿貫賽爭冠對手間最大年齡差距。

阿爾卡拉斯是歷來第三位在溫網封王的西班牙好手，前兩人是1966年奪冠的桑塔納（Manuel Santana）和2008至2010年三連霸的「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）。他在賽前表示：「這將是我今生最棒的時刻。我開始打網球時，能打入溫網決賽是我的夢想。能與約克維奇爭冠更是美夢成真。」

頭號種子阿爾卡拉斯去年曾獲得美國公開賽冠軍，這是他第二次在大滿貫賽封王。他終結約克維奇在溫網34連勝的氣勢，令約克維奇爭取五連霸和8度封王的美夢破碎，也未能如願捧回第24座大滿貫賽金盃。阿爾卡拉斯這次封王，吹響世代交替號角，意味男子網壇出現翻天覆地的巨變。

這是阿爾卡拉斯首度打進溫網決賽，面對第9次爭冠的約克維奇。他們兩人都一路擊敗強敵順利闖進決賽，先前同樣只失掉兩盤，在場上所花時間也相去不遠。

阿爾卡拉斯在上個月法國公開賽的準決賽曾和約克維奇交手，在贏得首盤後出現痙攣現象，拚戰4盤後終於落敗，約克維奇挺進決賽後最終贏得冠軍。不過，他去年在馬德里的比賽首度與約克維奇遭遇時曾贏得勝利。

36歲的約克維奇2008年在澳網拿下生涯首座大滿貫賽冠軍時，阿爾卡拉斯還差3個月才滿5歲，他如今成為第3年輕的溫網冠軍得主。

約克維奇在賽前曾針對年齡差距問題表示：「我顯然經驗比較豐富，這在某些重要時刻可能有幫助…但其實不會是決定性的因素。誰在出賽的日子身心狀態較佳才會是贏家。」

曾7次贏得大滿貫賽冠軍的瑞典網球明星韋蘭德表示：「阿爾卡拉斯能在約克維奇的網球生涯結束前在大滿貫賽冠軍戰擊敗他，意義確實重大。讓我們這項運動的冠軍好手墜落王座確實意義重大，這就像當年（澳洲好手）修威特（Lleyton Hewitt）扳倒（美國巨星）山普拉斯（Pete Sampras）一樣。」

韋蘭德盛讚阿爾卡拉斯是「全能型」好手，選球能力如瑞士名將費德勒（Roger Federer），熱情澎湃如納達爾，移位矯捷如約克維奇。「而且他有個他們沒有的特色，就是他的笑容。他的一切動作都一派輕鬆，讓人看了心曠神怡。」

由於費德勒、納達爾和約克維奇三強稱霸網壇的時代即將告終，韋蘭德表示：「阿爾卡拉斯在絕佳時機竄起。他在場上又頗具感染力，堪稱是完美時機出現的完美人選」。

阿爾卡拉斯（左）今天鏖戰5盤後力擒塞爾維亞巨星約克維奇，在溫布頓網球錦標賽男單封...
阿爾卡拉斯（左）今天鏖戰5盤後力擒塞爾維亞巨星約克維奇，在溫布頓網球錦標賽男單封王。(Getty Images)
約克維奇(左)、費德勒、納達爾三強稱霸網壇的時代即將告終。(Getty Imag...
約克維奇(左)、費德勒、納達爾三強稱霸網壇的時代即將告終。(Getty Images)

約克維奇 納達爾 澳洲

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