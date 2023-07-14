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「美人魚骨骸」沖上岸身體超完整還長出頭髮 清晰直擊照瘋傳

聯合新聞網／即時報導
一名男子與友人在沙灘上遊玩時，發現一具形狀完整的美人魚骨骸，甚至還長出頭髮，超級清楚的直擊照在網路上瘋傳，不少網友相當好奇這到底是怎麼一回事。（影片截圖）
一名男子與友人在沙灘上遊玩時，發現一具形狀完整的美人魚骨骸，甚至還長出頭髮，超級清楚的直擊照在網路上瘋傳，不少網友相當好奇這到底是怎麼一回事。（影片截圖）

美人魚真實存在？一名男子與友人在沙灘上遊玩時，發現一具形狀完整的美人魚骨骸，甚至還長出頭髮，超級清楚的直擊照在網路上瘋傳，不少網友相當好奇這到底是怎麼一回事。

綜合媒體報導，澳洲昆士蘭州一名男子歐提斯(Bobbi-lee Oates)日前與朋友們一起到柯波沙灘(Keppel Sands)上找尋適合的露營地，赫然發現一具詭異的「人首魚身」骨骸被沖上岸，他們本來以為是人的屍體要打電話報警，但仔細觀察後發現應該不是人類，反倒像是傳說中的生物「美人魚」的屍體。

來源：VESA Channel

歐提斯與朋友拿起手機拍下照片後上傳到社群網站上，吸引不少網友熱議到底是什麼生物。歐提斯接受媒體採訪時表示，這具骨骸大概有6英尺長(約182公分)，頭部相當接近人類，但下半身卻是魚的樣子，而且骨骸上面的皮膚還沒有完全腐爛，甚至還有類似頭髮的組織，「我們很確信這應該就是美人魚的骨骸」。

許多網友推測這具骨骸可能是儒艮(Dugong dugon)的屍體，儒艮又被叫做海牛或海豬，同時牠們也有「美人魚」的稱呼，由於母儒艮在哺餵孩子的時候會把半個身子露在水面，因此部分科學家認為儒艮是美人魚的原型，網友留言表示「所以這具屍體叫做美人魚骨骸也沒問題，畢竟儒艮也有美人魚的稱呼」、「終於不是人家亂P圖，而是真正的美人魚」。

這具傳說中的美人魚骨骸也吸引生物學家的注意，英國倫敦動物學會鯨類擱淺調查專案經理(Project Manager for the UK Cetacean Strandings Investigation Programme at the Zoological Society of London)狄維爾(Rob Deaville)指出，這具遺骸因為目前還沒有進行採樣化驗，只能推測應該是小型海洋哺乳類動物的屍體，像是鯨魚、虎鯨、海豚等等，當然也有可能是網友們推測的儒艮屍體，但確切到底是什麼生物，仍須要經過進一步檢驗才能得知真相。

澳洲 社群網站

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