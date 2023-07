「美人魚骨骸」沖上岸身體超完整還長出頭髮 清晰直擊照瘋傳

一名男子與友人在沙灘上遊玩時,發現一具形狀完整的美人魚骨骸,甚至還長出頭髮,超級清楚的直擊照在網路上瘋傳,不少網友相當好奇這到底是怎麼一回事。(影片截圖)

美人魚真實存在?一名男子與友人在沙灘上遊玩時,發現一具形狀完整的美人魚骨骸,甚至還長出頭髮,超級清楚的直擊照在網路上瘋傳,不少網友相當好奇這到底是怎麼一回事。

綜合媒體報導,澳洲 昆士蘭州一名男子歐提斯(Bobbi-lee Oates)日前與朋友們一起到柯波沙灘(Keppel Sands)上找尋適合的露營地,赫然發現一具詭異的「人首魚身」骨骸被沖上岸,他們本來以為是人的屍體要打電話報警,但仔細觀察後發現應該不是人類,反倒像是傳說中的生物「美人魚」的屍體。

歐提斯與朋友拿起手機拍下照片後上傳到社群網站 上,吸引不少網友熱議到底是什麼生物。歐提斯接受媒體採訪時表示,這具骨骸大概有6英尺長(約182公分),頭部相當接近人類,但下半身卻是魚的樣子,而且骨骸上面的皮膚還沒有完全腐爛,甚至還有類似頭髮的組織,「我們很確信這應該就是美人魚的骨骸」。

許多網友推測這具骨骸可能是儒艮(Dugong dugon)的屍體,儒艮又被叫做海牛或海豬,同時牠們也有「美人魚」的稱呼,由於母儒艮在哺餵孩子的時候會把半個身子露在水面,因此部分科學家認為儒艮是美人魚的原型,網友留言表示「所以這具屍體叫做美人魚骨骸也沒問題,畢竟儒艮也有美人魚的稱呼」、「終於不是人家亂P圖,而是真正的美人魚」。

這具傳說中的美人魚骨骸也吸引生物學家的注意,英國倫敦動物學會鯨類擱淺調查專案經理(Project Manager for the UK Cetacean Strandings Investigation Programme at the Zoological Society of London)狄維爾(Rob Deaville)指出,這具遺骸因為目前還沒有進行採樣化驗,只能推測應該是小型海洋哺乳類動物的屍體,像是鯨魚、虎鯨、海豚等等,當然也有可能是網友們推測的儒艮屍體,但確切到底是什麼生物,仍須要經過進一步檢驗才能得知真相。