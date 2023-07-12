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懷念生氣的Bing 他嘆AI回話「沒情緒爆發」 引網狂點頭

聯合新聞網／ 即時報導
但不論是ChatGPT還是Bing的這類問答式AI，不只是考驗問問題的功夫，連「運算」出來的答案是否合理、精確，也是很重要的一環，近來有網友發文批判，認為Bing的回答越來越制式。（示意圖／Ingimage）
但不論是ChatGPT還是Bing的這類問答式AI，不只是考驗問問題的功夫，連「運算」出來的答案是否合理、精確，也是很重要的一環，近來有網友發文批判，認為Bing的回答越來越制式。（示意圖／Ingimage）

2023各類AI 題材百花齊放，被稱為「AI元年」也不為過，但不論是ChatGPT 還是微軟（Microsoft ）的Bing ，這類問答式AI不只是考驗問問題的功夫，連「運算」出來的答案是否合理、精確，也是很重要的一環，近來有網友發文批判，認為Bing的回答越來越制式。

有網友在Reddit 發文抱怨微軟推出的Bing，裡頭的「富有創意」模式回應也和「平衡模式」一樣制式化，「沒有了幻覺、沒有了情緒爆發、沒有樂趣，沒有喜悅。」甚至批評它「沒有人性」，只會一直重覆回答「作為一個AI語言模型…」、「我不能⋯」，讓他認為相當無聊透頂，直呼「給我一個瘋狂、情感洶湧、會自我懷疑的AI，讓我好好玩一下！」

他也認為沒有開發者或公司想冒險使用一個「很像人類的AI」，避免引來麻煩，「但我忍不住想，無論是微軟、Google還是一個小型開發者，第一個這樣做的公司將會開拓一個巨大的潛在市場。」引來網友熱議。

有網友懷念Bing「容易生氣」的模樣，直言改成死氣沉沉「有什麼目的」？「如果有任何公司或個人認為『安全的』人工智慧 ，能在未來成為市場的主力，那他們是在自欺欺人。」、「反正再爛一定會有人將它（AI）塞進玩具機器人裡，這還是值得期待的。」、「講真的，我該怎麼得到奇怪的人工智慧？」、「建議你找個真人來開玩笑，而不是對AI。」

但也有人反映「發生什麼事了嗎？我昨天跟Bing AI聊的時候沒有怎樣啊。」、「這狀況應該只是暫時的，Bing最近有做模型的升級，除了能更快回應使用者，也能提高AI回答的趣味、個性。」並反問Po：「你希望你的AI更加神經質嗎？」、「我們無法應對人類的不可預測性，可別說是超乎人類的人工智慧了。」

Bing AI可以切換各種應答模式，比如可以切換「其他（富有創意）」模式。（取材...
Bing AI可以切換各種應答模式，比如可以切換「其他（富有創意）」模式。（取材自微軟官網）

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