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孟買「世界最富乞丐」收入勝上班族 坐擁90萬美元身家、1房2店面

編譯高詣軒／即時報導
印度孟買街景資料照，圖中人物非新聞當事人。（路透）
印度孟買街景資料照，圖中人物非新聞當事人。（路透）

乞丐的收入，也可以羨煞眾人？美國財經媒體「CNBC」7日報導，印度孟買的一名未過受正規教育的乞丐甲恩（Bharat Jain），光靠在街上乞討就能月入6萬至7.5萬盧比（約726.1美元），在當地已經勝過許多上班族，此外甲恩更坐擁價值達上千萬盧比的房地產

報導指出，甲恩過去因為經濟不穩定，未能接受正式教育，只能選擇乞討維生，豈料就此開啟致富之路。多年來，甲恩在阿薩德廣場、賈特拉帕蒂．希瓦吉火車終點站等孟買重要地點行乞，如今身家據稱估計達約7500萬盧比（約90.7萬美元），號稱「世界最富乞丐」。

目前甲恩和妻子、兩個兒子、其兄弟和父親同住孟買巴勒爾（Parel）區的一間1BHK複式公寓，孩子都已從修道學校完成學業。甲恩在孟買擁有一間2房公寓，價值約新台幣455萬元，另外在孟買衛星市鎮塔納（Thane）擁有2間店面，每月可收租3萬盧比。

靠著一天花上10至12小時乞討，甲恩日收入可達2000至2500盧比。如今，甲恩的家人經營著一家文具店，並勸說甲恩不要再行乞，然而他仍怡然自得，在還不算太不友善的孟買街道上繼續他的「工作」。

教育 房地產 印度

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