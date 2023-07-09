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台學生「白飯事件」引熱議 網挖女星英國買白飯「1碗185台幣」

噓！星聞／即時報導
苗可麗年初曾透露在英國買了一碗185元的白飯。（取材自臉書）
苗可麗年初曾透露在英國買了一碗185元的白飯。（取材自臉書）

近日台北科技大學學生因不滿熱炒店提供的飯量不足，平均每個人只吃到1.2碗飯，群起到店家Google評論刷1星負評，事後遭外界抨擊才由老師帶領赴店家道歉。對此，有網友好奇「點過最貴的白飯價格」，意外挖出女星苗可麗曾透露在英國買過一碗白飯185元。

近日北科大白飯事件引發在網路論壇引發熱議，有網友以「你點過最貴的白飯是多少錢？」發文，問網友們有去過哪間免費供應白飯的餐廳，點過最貴的白飯又是多少錢？網友更透露自己9年前曾在香港一間泰菜餐廳點過一碗30元港幣（相當於120元台幣）的白飯。

發文一出引發網友熱議，「在杜拜點過白飯，差點哭出來」、「我吃過台灣最貴50元白飯吃到飽，實在是很扯」；此外，有網友則貼出女星苗可麗今年出的發文，她當時到英國探望20歲愛女時，曾透露對英國的物價相當震驚，當中還分享自己在飯店點韓式料理卻沒白飯，自己下樓買才赫然發現，「這碗白飯貴森森，一碗要價185元台幣，（約5英鎊）粒粒皆辛苦要珍惜！」。

苗可麗當時的發文，還曾引發不少網友討論，許多網友得知英國白飯價格後，紛紛留言表示：「在台灣，真的很幸福，大家要珍惜啊！」、「我們在台灣好幸福喔！感恩！」、「在英國要吃馬鈴薯～吃白飯是奢侈品啊」、「還是台灣故鄉的米最好吃」、「台灣好幸福」。

苗可麗年初曾透露在英國買了一碗185元的白飯。（取材自臉書）
苗可麗年初曾透露在英國買了一碗185元的白飯。（取材自臉書）

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