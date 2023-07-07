海嘯要來了？大馬上百隻「魔鬼魚」聚海邊 瘋竄出海面

最近在臉書上瘋傳一段影片，一群被稱為「魔鬼魚」的魟魚大量出沒在海岸邊，當地人認為這是可怕的凶兆，認為可能是海嘯來襲的前兆。（取材自臉書）

天有異相？最近在臉書 上瘋傳一段影片，一群被稱為「魔鬼魚」的魟魚大量出沒在海岸邊，當地人認為這是可怕的凶兆，認為可能是海嘯來襲的前兆。

綜合媒體報導，最近在臉書上流傳一段聲稱是在馬來西亞麻六甲吉里望拍到的直擊影片，海邊突然有數百隻「魔鬼魚」大量群聚，而魔鬼魚其實就是俗稱的鬼蝠魟。在馬來西亞當地民俗傳說中，如果有魔鬼魚大量群聚在海岸邊的話，就代表可能會有劇烈天災發生，因此引起當地居民人心惶惶，擔憂會有大海嘯出現。

魔鬼魚大量出現的影片在網路上瘋傳，不過有吉里望當地居民跳出來質疑海岸並沒有那麼清澈，懷疑可能不是在吉里望拍攝的影片。這部影片也吸引地方政府的注意，麻六甲州郊區發展農業及食品安全事務副行政議員劉志俍表示，他已經在第一時間詢問麻六甲州漁業發展局，但當局卻表示必須要知道魔鬼魚確切的出沒地點才能展開更深入的調查。

劉志俍說，大量魔鬼魚出沒可能有四種原因，分別是魔鬼魚原生棲息地受到干擾、當地出現魔鬼魚愛吃的食物、正值交配季節以及海水水質出現變化等狀況，目前還不知道究竟為什麼魔鬼魚會大量群聚的原因，相關單位還在進行調查。劉志俍指出，魔鬼魚的尾巴含有毒刺，希望民眾如果真的拍攝到魔鬼魚在岸邊群聚的影片時不要去摸牠們，因為魔鬼魚的毒刺可能會造成嚴重的皮肉傷，嚴重甚至可能喪命。