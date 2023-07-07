我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

海嘯要來了？大馬上百隻「魔鬼魚」聚海邊 瘋竄出海面

聯合新聞網／綜合報導
最近在臉書上瘋傳一段影片，一群被稱為「魔鬼魚」的魟魚大量出沒在海岸邊，當地人認為這是可怕的凶兆，認為可能是海嘯來襲的前兆。（取材自臉書）
最近在臉書上瘋傳一段影片，一群被稱為「魔鬼魚」的魟魚大量出沒在海岸邊，當地人認為這是可怕的凶兆，認為可能是海嘯來襲的前兆。（取材自臉書）

天有異相？最近在臉書上瘋傳一段影片，一群被稱為「魔鬼魚」的魟魚大量出沒在海岸邊，當地人認為這是可怕的凶兆，認為可能是海嘯來襲的前兆。

綜合媒體報導，最近在臉書上流傳一段聲稱是在馬來西亞麻六甲吉里望拍到的直擊影片，海邊突然有數百隻「魔鬼魚」大量群聚，而魔鬼魚其實就是俗稱的鬼蝠魟。在馬來西亞當地民俗傳說中，如果有魔鬼魚大量群聚在海岸邊的話，就代表可能會有劇烈天災發生，因此引起當地居民人心惶惶，擔憂會有大海嘯出現。

魔鬼魚大量出現的影片在網路上瘋傳，不過有吉里望當地居民跳出來質疑海岸並沒有那麼清澈，懷疑可能不是在吉里望拍攝的影片。這部影片也吸引地方政府的注意，麻六甲州郊區發展農業及食品安全事務副行政議員劉志俍表示，他已經在第一時間詢問麻六甲州漁業發展局，但當局卻表示必須要知道魔鬼魚確切的出沒地點才能展開更深入的調查。

劉志俍說，大量魔鬼魚出沒可能有四種原因，分別是魔鬼魚原生棲息地受到干擾、當地出現魔鬼魚愛吃的食物、正值交配季節以及海水水質出現變化等狀況，目前還不知道究竟為什麼魔鬼魚會大量群聚的原因，相關單位還在進行調查。劉志俍指出，魔鬼魚的尾巴含有毒刺，希望民眾如果真的拍攝到魔鬼魚在岸邊群聚的影片時不要去摸牠們，因為魔鬼魚的毒刺可能會造成嚴重的皮肉傷，嚴重甚至可能喪命。

臉書

上一則

7月7日星座運勢 金牛焦躁不安 巨蟹總運很好

延伸閱讀

中國大陸稀土禁令 台廠列海嘯第2排 半導體衝擊較大

中國大陸稀土禁令 台廠列海嘯第2排 半導體衝擊較大
「肉骨茶」太美味 馬來西亞擬列美食遺產

「肉骨茶」太美味 馬來西亞擬列美食遺產
河川、海面全被染紅 沖繩啤酒廠冷卻水外洩 漁民驚：生平第一次見

河川、海面全被染紅 沖繩啤酒廠冷卻水外洩 漁民驚：生平第一次見
互相取消IG追蹤 王大陸驚傳與大馬女神情變

互相取消IG追蹤 王大陸驚傳與大馬女神情變

熱門新聞

拜登不等進廣告急走人，主持人華勒絲傻眼。（取材自推特）

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

2023-07-01 03:27
2023年7月準備迎來好運！3星座運勢爆表。（取材自pexels）

7月準備迎好運 3星座運勢爆表 天蠍會升官、水瓶有重要突破

2023-07-01 21:10
歌手李玟在奧斯卡頒獎典禮上演唱入圍最佳電影歌曲的「月光愛人」，這首歌是「臥虎藏龍」主題曲。右下角兩名人員表演中國武術打鬥。(路透)

首位登上奧斯卡獻唱華人 李玟23年前經典舞台曝光

2023-07-05 12:03
李玟。 圖／截自「我是歌手」微博

李玟敬業背後的辛酸…從「歌手」到「聲生不息」熱情自信絕不冷場

2023-07-05 13:06
李玟驚傳5日逝世。（取材自李玟微博）

李玟兩周前才落淚會歌迷 「生前遺願」曝光惹鼻酸

2023-07-05 21:25
路由器位置擺放不當，可能會影響訊號，甚至損壞設備。（示意圖／ingimage）

Wi-Fi放「這1處」錯了 不但訊號受影響 還可能弄壞路由器

2023-06-29 23:13

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹