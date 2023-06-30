一年四季該挑何時減重？牛津研究揭曉「最佳減肥時機」

英國牛津大學研究顯示，一年中最佳的減肥時間是1月，1月開始減肥的民眾平均減重2.54公斤，減重幅度比夏季平均1.61公斤還多。圖為委內瑞拉民眾2020年6月在首都加拉加斯一間健身房運動。（路透）

英國每日郵報報導，英國牛津大學研究顯示，一年中最佳的減肥時間是1月，1月開始減肥的民眾平均減重 2.54公斤，減重幅度比夏季平均1.61公斤還多。研究甚至指出，減重效果最差的月份是8月，其次則是7月，剛好都是夏季月份。

英國營養學家庫杜奇迪斯（Dimitrios Koutoukidis）帶領牛津大學團隊進行這項研究，稱1月開始減肥的民眾可能因為新年「新開始」的心態而廣泛嘗試減重。不過研究人員也說，也有許多人中途放棄減肥計畫，目前尚不清楚年初是否比一年中其他時間更能成功減重。

研究團隊針對英格蘭8萬5514名平均年齡65歲的民眾進行監測。這些民眾在2017年1月至2018年12月開始進行英國國民保健署（NHS）糖尿病 預防計畫。他們都有高血糖，但尚未發展成糖尿病。而發表在同行評審醫學 期刊「肥胖」的結果顯示，他們六個月內平均減重2公斤。

研究小組得出結論，總體而言，從1月就開始減重的人，減輕的體重比在一年中其他時間開始減重的人多了12%至30%。他們也指出，8月是減重效果最差的月份，其次則是7月、9月和12月。每日郵報報導，這可能是因為8月「通常是英國度假月」，生活缺乏規律可能導致減重更困難。