韓研究：超抽地下水已使地球極移、海平面上升

南韓最新研究發現，人類為了飲用及灌溉而超抽地下水，已改變水在地球上的分布，不但足以讓地球自轉軸位移，甚至導致海平面上升，凸顯了人類行為可以對地球產生重大影響。（美聯社）

南韓最新研究發現，人類為了飲用及灌溉而超抽地下水，已改變水在地球上的分布，不但足以讓地球自轉軸位移，甚至導致海平面上升，凸顯了人類行為可以對地球產生重大影響。

據「華盛頓郵報 」（The Washington Post）報導，人類絕大部分的飲用水來自被稱為「含水層」的天然地下水庫。據研究團隊估算，1993年至2010年間，人類共抽取2150Gt（gigaton，十億噸）地下水，足以填滿8.6億個奧運 會游泳池。

「地球物理研究通訊」（Geophysical Research Letters）期刊15日發表的新研究指出，這些水被搬動後，已使得地球傾斜向東轉移約31.5英寸（約80公分）。

許多人可能會想像地球是顆完美的球體，但事實並非如此。地球是一個扁球體，有著高山和很深的海溝，質量分布不均，就像一顆凹凸不平的馬鈴薯。而地球自轉時就像個陀螺，如果將夠多的質量從一處挪到另一處，那旋轉起來就會搖晃。

未參與這項研究的亞利桑那州立大學（Arizona State University）的水文學家法米格里耶堤（James Famiglietti）說：「我將它（地球）比喻成一顆進了水的壘球…當壘球或棒球被浸濕，就會進水，這時你把球投出去，球擺動的方式就會很奇怪。這就是這裡正在發生的事。」

這項研究的主要作者、國立首爾大學（Seoul National University）地球物理學家徐基元（Ki-Weon Seo，音譯） 表示，隨著地球擺動，地球自轉軸的確切位置會發生很大的變化，這種現象稱為「極移」（polar motion）。

徐基元說：「它（自轉軸）每時每刻都在變化—每年約移動10公尺，…風、（洋）流、氣壓或冰川 —任何類型的質量變化都可能引起極移。」

然而，科學家們直到最近才意識到，人類活動也會引起極移。

徐基元和研究團隊分析17年的觀測數據，利用電腦模型模擬哪些水文來源會對地球自轉軸產生顯著影響，令他們驚訝的是，模擬的極移只和抽取地下水相關的觀測結果吻合。

徐基元說：「我們有很多水壩，陸地上也有很多水庫，所以我原本認為這些應該非常重要…但實際上並非如此，在考慮地下水帶來的效應後，我終於能夠解釋所有觀測結果。」

徐基元說，地球自轉軸的變化太小，不致影響天氣或季節。然而，科學家團隊發現，極移可用來估算抽取地下水對於海平面上升的影響。

當人們抽取地下抽灌溉農作物並滿足全球淡水需求時，這些水最終會透過河流和其他方式流回海洋。研究團隊發現，1993年至2010年間，抽取地下水造成的質量轉移，足以使全球海平面上升0.24英寸（約0.6公分）。

法米格里耶堤說：「抽取地下水是少數與減緩海平面上升速度有關的管理決策之一…我們的確對地球產生影響，我們確實需要更好地管理地球資源。」