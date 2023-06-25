他把好市多一「神話目標」印上T恤 這原因讓它在TikTok爆紅

以好市多經典的熱狗套餐為圖樣的T恤近來在TikTok上爆紅。 （Getty Images）

好市多 （Costco ）招牌的1.5美元熱狗套餐不只是一套物超所值的美味餐點，也是該公司神話的目標、抗通膨的指標，T恤圖樣設計近來更成為TikTok 上爆紅。

CNBC報導，若在Google上搜尋「Costco hot dog shirt」，將看到數十家零售商都在販賣印有好市多熟食部招牌熱狗圖樣的T恤。

這種樣式的T恤會在網路上爆紅，要歸功於一個TikTok帳號「Eaton Print Shop」。

經營該帳號的藝術家雅各3月開始，每天都發一張新圖，「直到靈感用光」。他談到他創作好市多熱狗圖時說：「我突然有個靈感想畫它，因為我從沒看過任何人畫過。我從網路上找了幾張照片，然後就畫出了這張圖。」

他把這張圖上傳到他的TikTok帳號，立刻爆紅，已蒐集到近200萬次點閱和超過24萬個讚，以及一大堆留言。

雅各說他後來賣出了數百件的T恤和這幅畫作，他很感激網友們的捧場。

每件衣服上都印有好市多執行長傑利尼克（Craig Jelinek）轉述創辦人辛尼格（Jim Sinegal）對他說過的那句現在有名的話。當年傑利尼克向辛尼格反映利潤太低、不利經營時，辛尼格對他說：「如果你敢讓那該死的熱狗漲價，我就殺了你。」

雅各表示，他認為民眾會想要穿這件熱狗T恤，是因為他們覺得好市多是站在他們這一方，「所有東西都感覺愈變愈貴。當看到一家公司是站在消費者這邊，而不是每次都想多討一點錢，會讓人覺得耳目一新」。