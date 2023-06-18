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前模特上交友軟體「一次和多人交往」3年仍找不到真愛

聯合新聞網／即時報導
一位日本前模特兒雖然有眾多支持者，卻一直沒有找到理想對象。示意圖，非當事人及事物。 （取材自ingimage）
一位日本前模特兒雖然有眾多支持者，卻一直沒有找到理想對象。示意圖，非當事人及事物。 （取材自ingimage）

感情事錯綜複雜，即便外在條件再好，但最終能不能修成正果，和自己的選擇也有關係。近來日本媒體，就有這樣的一則案例。

根據日本媒體「文春Online」報導，一位168公分，化名「愛也」的前模特兒，不只外貌出眾，還會跳芭蕾舞、擁有瑜珈教練資格等等。她在網路上隨便發一張照片，都能得到破千個讚，還有人為了見她，不惜從北海道、夏威夷坐飛機來東京。

然而今年已經35歲，並有著結婚意願的愛也，仍一直都沒有固定對象。過去她曾經和一位已婚男子不倫，時間長達五年，但感情最後卻沒有留下什麼結果。往後她改用交友App軟體找男人，雖然確實有在和人交往，但卻是採取一次和多人交往的方式進行，打算從中找那唯一合適的人選。

有一位經營餐館的B先生，過去曾經追求過愛也。當他知道愛也在和他聊天當下，也同時在與其他好幾位男性傳訊息時，便要求愛也要專注在他們兩個人之間。結果愛也卻回應B先生「我不只和你在一起，也和其他人在一起」，讓B先生感到十分困惑，更無法信任愛也。

結果，愛也雖然在交友軟體炙手可熱，追求者總是絡繹不絕地出現，讓她一直能夠維持這種「同時和多數人交往」的關係，享受被眾人追求的感覺，追逐更多的網友按她「讚」。然而「讚」沒有任何實質價值，只能讓她心情更好而已，以致於雖然用了交友軟體三年，至今卻還沒找到心目中的理想對象。

日本 夏威夷 芭蕾

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