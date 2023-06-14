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蜜蜂飛進屋30分鐘蓋了「半層樓高蜂窩」 狂女全收編：實現蜂蜜自由

聯合新聞網／ 即時報導
(圖/取自影片)
(圖/取自影片)

因禍得福？一名住在電梯大樓13樓的女子發現有一隻蜜蜂飛進家裡，她想說只有一隻便不以為意繼續做家事，沒想到不到30分鐘家裡就被萬隻蜜蜂霸佔，還在家裡蓋了一個超大的蜂巢，令人意外的是女子非但沒有請消防隊來協助拆蜂窩，竟打算在家養這些蜜蜂，原因是「這樣就有免費蜂蜜可以吃了」。

綜合中國媒體報導，浙江省衢州市一名王姓女子住在電梯大廈13樓，10日當天她發現有一隻蜜蜂飛進家裡，想說只有一隻而已不以為意繼續做家事，沒想到過了半小時後，成千上萬隻蜜蜂就這樣進到家中，還在廚房蓋了一個超大蜂窩，王女見狀相當驚訝，便拿起手機錄影。

令人意外的是，王女見到成千上萬蜜蜂把自家廚房當家卻絲毫不恐懼，也沒有想要叫消防隊過來協助拆蜂窩，反倒起了「收編這些蜜蜂」的念頭。王女接受媒體採訪時表示，雖然自己不知道為什麼蜜蜂會選自己家蓋窩，但想說有免費蜂蜜可以吃，就自己餵食了這些蜜蜂，過程只有自己被螫傷，其餘沒什麼大礙。

王女表示，其實覺得蜜蜂在家裡築巢也挺有意思的，就決定跟蜜蜂住再一起，暫時不打算驅趕，就養著這些蜜蜂也行。蜜蜂在家做窩的直擊影片在網路上吸引超過55萬人觀看，網友留言表示「蜜蜂每天飛13樓採蜜很累欸」、「能做到和平共處的話，就實現蜂蜜自由了」、「這女的覺得有意思，跟她同棟大樓的鄰居都要崩潰了，前幾天才經歷過這件事情，有些蜜蜂飛到我家來還趕不走只能打死，那嗡嗡聲搞的人精神衰弱」。

(圖/取自影片)
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