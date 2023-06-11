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她豪砸8.8萬美元擁「36NN巨乳」還想加大 網勸：再整會爆炸

聯合新聞網／即時報導
安珀已經擁有36NN巨乳仍不滿意，計畫要到比利時做隆胸手術。（取材自Instagram）
安珀已經擁有36NN巨乳仍不滿意，計畫要到比利時做隆胸手術。（取材自Instagram）

英國一名女子為了追求擁有一對巨乳，已經砸下7萬英鎊（約8.8萬美元）整形。不過現在已經擁有36NN豪乳的她仍不滿意，還在計畫下一次的整形，不少網友並不看好，留言酸她再整下去「會爆炸」。

據每日星報（Daily Star）報導，來自英國的安珀（Amber May）常常說自己是個金髮尤物（bimbo），雖然英文中這帶有點貶義，通常代表女生只有外表沒有智慧，但她一點都不覺得這樣有什麼問題，甚至以她多次整形為榮。

現年23歲的她已經動過兩次隆鼻手術、五次隆胸手術、巴西提臀術、面部填充術和牙齒美容等。雖然前前後後花了7萬英鎊，但想要成為真人芭比的她依然不滿意自己的外表。

現在的她已經整到擁有36NN的巨乳，安珀甚至說這對胸部重的跟石頭一樣，但她仍不肯停手。現在她靠著經營成人社群平台OnlyFans賺錢，希望能夠籌措足夠的錢繼續整形。

安珀說自己原本只有34B，胸部整得越大，她在OnlyFans上就賺愈多錢，粉絲也愈多。由於胸部太大，她運動時有些動作會沒辦法做。不僅很難找到合身的衣服，也沒辦法幫自己綁鞋帶，但她卻執意想把胸部變得更大。

有些網友會留言跟她說這樣有點過火，有人也想阻止她繼續整形告訴她「再整下去會爆炸」，不過安珀卻不以為然。她表示，自己計畫要到比利時手術，已經等不及要看自己胸部「長大」的樣子了。

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